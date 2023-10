L'intelligence artificielle découvre une supernova sans intervention humaine

L’intelligence artificielle (IA) a franchi une étape importante dans le domaine de l’astronomie. Pour la première fois, un nouvel outil d'IA appelé Bright Transient Survey Bot (BTSbot) a détecté et confirmé la découverte d'une supernova sans aucune intervention humaine. Développé par une équipe internationale de scientifiques, BTSbot a utilisé des algorithmes d'apprentissage automatique formés sur plus de 1.4 million d'images pour automatiser l'ensemble du processus de découverte des explosions d'étoiles.

Cette percée élimine non seulement l’erreur humaine, mais augmente également considérablement la vitesse à laquelle les supernovae peuvent être identifiées. En retirant les humains de la boucle, les chercheurs ont plus de temps pour analyser les observations et développer de nouvelles hypothèses pour expliquer les explosions cosmiques.

BTSbot a détecté la supernova nouvellement découverte nommée SN2023tyk dans les données du Zwicky Transient Facility (ZTF), une caméra robotique en Californie qui scanne le ciel nocturne tous les deux jours. Deux jours seulement après l'imagerie de l'explosion cosmique, BTSbot a trouvé la supernova et a confirmé sa découverte et sa classification comme supernova de type Ia grâce à la communication avec d'autres instruments robotiques. Le rapport automatisé a été partagé publiquement peu de temps après.

Ce processus automatisé constitue une avancée significative par rapport aux méthodes traditionnelles, qui reposent sur l’inspection visuelle par les astronomes de grands volumes de données provenant de télescopes robotiques. Un logiciel automatisé présente une liste d’explosions potentielles aux humains, qui passent du temps à les vérifier et à les observer spectroscopiquement pour déterminer s’il s’agit bien de supernovae.

La capacité de l’IA à scanner le ciel nocturne de manière plus efficace et efficiente a le potentiel de découvrir de nombreuses nouvelles supernovae. En automatisant le processus de découverte, les astronomes peuvent se concentrer sur l’interprétation des données et obtenir des informations précieuses sur l’évolution des étoiles et des galaxies.

Dans l’ensemble, cette réalisation démontre la puissance de l’IA dans le domaine de l’astronomie, permettant aux scientifiques de repousser les limites de notre compréhension de l’univers.

Sources:

- Université du nord-ouest

– Institut de technologie de Californie (Caltech)