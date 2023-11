Les astronomes appellent à renommer les galaxies voisines les plus proches

Une coalition d'astronomes fait pression pour que deux des galaxies voisines les plus proches de la Voie lactée soient renommées, le Grand Nuage de Magellan et le Petit Nuage de Magellan. Dirigés par le Dr Mia de los Reyes, professeur adjoint d'astronomie à l'Amherst College, les astronomes affirment que les noms actuels sont inappropriés en raison de l'héritage violent et colonialiste de l'explorateur portugais Ferdinand Magellan, en l'honneur duquel ils portent leur nom.

Selon le Dr de los Reyes, Magellan n'était pas un astronome et n'a pas découvert les galaxies. Les peuples autochtones avaient des noms et des légendes pour ces systèmes qui sont antérieurs de plusieurs milliers d'années à Magellan. Le scientifique souligne que les objets astronomiques ne devraient pas porter le nom d’individus associés au colonialisme violent. Au lieu de cela, les astronomes proposent d'utiliser des noms alternatifs qui respectent l'héritage culturel des peuples autochtones qui ont initialement nommé ces galaxies.

La campagne de changement de nom a obtenu le soutien de nombreux astronomes, qui conviennent que le nom de Magellan ne devrait pas être attaché aux galaxies qu'il n'a pas découvertes. Cependant, la proposition fait également l’objet de critiques de la part d’une minorité bruyante du grand public. Les astronomes espèrent présenter leur cas à l'Union astronomique internationale et organiser un vote sur le changement de nom.

Bien que des noms alternatifs tels que « Meridional » et « Milky » aient été suggérés, les astronomes visent à trouver une solution qui conserve les acronymes populaires LMC et SMC. En cherchant à renommer ces galaxies, les astronomes remettent en question les pratiques traditionnelles consistant à honorer les individus indépendamment de leur héritage controversé. À l’instar des efforts récents visant à renommer des lieux géographiques, des installations militaires et des espèces d’oiseaux, cette campagne reflète un changement sociétal plus important vers une approche plus inclusive et plus réfléchie de la dénomination et de l’honneur.

FAQ:

Q : Pourquoi les astronomes demandent-ils de renommer les Nuages ​​de Magellan ?

R : Les astronomes estiment que les noms actuels du Grand Nuage de Magellan et du Petit Nuage de Magellan, du nom de Ferdinand Magellan, sont inappropriés en raison de son héritage colonialiste violent et du fait qu'il n'a pas découvert les galaxies.

Q : Quels noms alternatifs ont été proposés pour les galaxies ?

R : Certains noms alternatifs suggérés incluent « Meridional » et « Milky ».

Q : Qui soutient la campagne de changement de nom ?

R : Une cinquantaine d’astronomes se sont déjà inscrits à la campagne, et 50 autres ont manifesté leur intérêt.

Q : Quel est l’objectif de la campagne ?

R : Les astronomes ont pour objectif de présenter leur proposition à l'Union astronomique internationale et de procéder à un vote sur le changement de nom.

Q : Pourquoi est-il important de renommer ?

R : Renommer ces galaxies reflète un changement sociétal plus large visant à honorer les individus en fonction de leurs réalisations et de leurs valeurs, tout en étant conscient de leur héritage controversé.