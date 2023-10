Les mécanismes de la croissance musculaire : comment l’exercice façonne les fibres musculaires

L’exercice régulier est connu pour renforcer et tonifier nos muscles, mais les mécanismes exacts à l’origine de ce processus suscitent l’intérêt des physiologistes. Les ingénieurs du MIT ont développé un tapis d'entraînement unique pour les cellules qui permet aux scientifiques d'étudier les effets purement mécaniques de l'exercice à un niveau microscopique. Le tapis, composé d'hydrogel incrusté de microparticules magnétiques, imite les forces exercées par les muscles pendant l'exercice lorsqu'ils sont activés par un aimant externe. Les cellules musculaires cultivées sur le tapis étaient « exercées » par les vibrations induites par le mouvement de l'aimant.

Les résultats préliminaires de l’expérience montrent qu’un exercice mécanique régulier aide les fibres musculaires à se développer dans une direction plus alignée, leur permettant ainsi de se contracter de manière synchronisée. Cette découverte suggère que la stimulation mécanique peut guider la repousse musculaire après une blessure ou potentiellement ralentir les effets du vieillissement. Les chercheurs prévoient d'utiliser l'appareil pour modéliser des feuilles de muscles forts et fonctionnels, ce qui pourrait avoir des applications en robotique douce et en réparation tissulaire.

L'équipe du MIT espère que cette nouvelle plate-forme pourra fournir un aperçu de la façon dont les forces mécaniques affectent la fonction musculaire et aider au développement de thérapies pour les blessures musculaires et les troubles neurodégénératifs. En dissociant les éléments chimiques et mécaniques de l’exercice, ils ont pu se concentrer uniquement sur les forces mécaniques qui déterminent la réponse musculaire.

Le tapis intégré à un aimant s'est avéré être un moyen sûr et non destructif de générer des forces mécaniques sur les cellules musculaires. Les cellules régulièrement exposées à un mouvement mécanique ont grandi plus longtemps que les cellules qui n’ont pas été exercées. Cela démontre comment l’exercice peut façonner la croissance et l’alignement des fibres musculaires. Comprendre ces mécanismes pourrait conduire à des progrès dans la régénération des tissus et au développement de systèmes robotiques adaptables.

Définitions:

– Hydrogel : Un matériau doux semblable à du Jell-O utilisé dans cette étude comme tapis d’entraînement pour les cellules.

– Forces mécaniques : Forces physiques appliquées aux cellules musculaires lors de l’exercice.

– Régénération tissulaire : processus de restauration des tissus blessés ou endommagés dans le corps.

