L’urgence de la recherche en Antarctique et de la protection de l’océan Austral

By

L’importance de protéger l’Antarctique et l’océan Austral ne peut être surestimée. Ces régions jouent un rôle crucial dans le système climatique mondial et sont vitales pour le bien-être de l’humanité et de la planète dans son ensemble.

L'océan Austral agit comme une « pompe » qui fait circuler et ventile la plupart des océans profonds de la planète. Il soutient une faune unique, alimente la pêche, stocke le carbone et absorbe la chaleur. Sans les services rendus par l’océan Austral, notre planète serait inhabitable.

La calotte glaciaire de l'Est de l'Antarctique contient la majorité de la glace des glaciers de la Terre, et si elle devait fondre, cela entraînerait une élévation drastique du niveau de la mer, transformant les côtes et submergeant les villes. Chaque petite augmentation de température et chaque tonne de carbone émise a des conséquences importantes.

La décennie actuelle est cruciale pour prendre des décisions qui permettront d’éviter des points de bascule en Antarctique et dans l’océan Austral, qui auraient des conséquences considérables sur le monde entier.

Le partenariat du programme australien sur l'Antarctique de l'Université de Tasmanie se consacre à la conduite de recherches scientifiques collaboratives qui éclairent les réponses politiques opportunes au changement climatique. Ils soulignent l’importance de collecter des informations par divers moyens, tels que le déploiement de navires, de sondes, de capteurs et de satellites, pour surveiller et étudier la région.

Cependant, en raison de circonstances imprévues, la mission scientifique prévue de 60 jours à bord du brise-glace australien RSV Nuyina a dû être annulée. Cela met en évidence le besoin urgent de poursuivre les recherches en Antarctique et dans l’océan Austral.

Le manque d’observations dans l’océan Austral pose un défi important pour détecter et évaluer les conséquences des changements liés au climat. Des scientifiques basés à Hobart, en Australie, sont à l'avant-garde de la compréhension de la glace de l'Antarctique et de son impact sur le changement climatique mondial. Leur travail a influencé les politiques et objectifs internationaux en matière de changement climatique.

Des efforts sont déployés pour combler les lacunes en matière d'observation. Des océanographes embarqueront dans une expédition de recherche pour étudier le courant circumpolaire antarctique, le courant le plus puissant sur Terre. Des mesures satellitaires seront utilisées pour comprendre les échanges thermiques et la fonte des glaces. Les glaciologues étudieront également le glacier Denman pour étudier la banquise flottante et l'océan situé en dessous.

Alors que l’océan Austral semble subir des changements importants, il est crucial de recueillir davantage de données pour comprendre les implications pour l’avenir. Le maintien de la cryosphère, les parties gelées de la Terre, nécessite une action urgente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et mettre un terme au réchauffement climatique.

Source : Professeur Nathan Bindoff, Université de Tasmanie

Sources:

– Professeur Nathan Bindoff, Université de Tasmanie