Les méduses peuvent apprendre de l'expérience malgré le manque de cerveau central

Une étude récente publiée dans Current Biology a remis en question la croyance conventionnelle selon laquelle l’apprentissage avancé nécessite un cerveau centralisé. Des chercheurs de Caltech ont formé des méduses-boîtes des Caraïbes pour qu'elles apprennent à repérer et à éviter les obstacles, mettant ainsi en lumière les racines évolutives de l'apprentissage et de la mémoire.

Les méduses-boîtes des Caraïbes sont de petites créatures dotées d'un système visuel complexe qui comprend 24 yeux. Ils comptent sur leur vision pour naviguer dans les eaux troubles et éviter les obstacles sous-marins, comme les racines des arbres. Les chercheurs ont découvert que ces gelées apparemment simples possèdent la capacité d’acquérir de nouvelles compétences grâce à l’apprentissage associatif.

Pour mener l'expérience, les scientifiques ont installé un bassin rond décoré de rayures grises et blanches pour imiter l'habitat naturel des gelées. Les rayures grises représentaient des racines lointaines de mangrove. Ils ont observé les méduses pendant 7.5 minutes et ont noté leur comportement. Au début, les méduses nageaient près des bandes soi-disant éloignées et se heurtaient fréquemment à celles-ci. Cependant, tout au long de l’expérience, ils ont appris à augmenter leur distance par rapport aux rayures, à quadrupler leurs pivotements réussis pour éviter les collisions et à réduire de moitié le contact avec les parois du réservoir.

Ces résultats suggèrent que les méduses peuvent apprendre de leur expérience grâce à des stimuli visuels et mécaniques. Cela remet en question l’idée selon laquelle les capacités d’apprentissage avancées nécessitent un cerveau central. Au lieu de cela, il met en évidence le potentiel de différents organismes à développer des capacités d’apprentissage et de mémoire en utilisant des mécanismes alternatifs. En comprenant comment les méduses apprennent et s’adaptent, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’évolution et la diversité des processus d’apprentissage dans le règne animal.

Dans l’ensemble, cette étude met en valeur la capacité remarquable d’organismes apparemment simples comme les méduses à acquérir de nouvelles compétences et à adapter leur comportement en fonction de leurs expériences passées. Il élargit notre compréhension des mécanismes d’apprentissage et de mémoire dans le règne animal, alimentant ainsi de nouvelles recherches sur les origines évolutives des capacités cognitives.

Définitions:

– Apprentissage associatif : processus par lequel les organismes établissent des connexions mentales entre des stimuli sensoriels et des comportements.

– Current Biology : revue scientifique qui publie des articles de recherche dans divers domaines de la biologie.

Sources:

– Biologie actuelle : https://www.cell.com/current-biology/home