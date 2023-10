Un jeune astronome embrasse la magie de l’éclipse solaire

Scott Young, jeune astronome passionné, se souvient très bien de sa première éclipse solaire. Il a été témoin de la vue extraordinaire d'un trou noir aux flammes bleues, entouré d'une lumière étrange qui révélait les étoiles pendant la journée. Cette expérience impressionnante a changé sa vie pour toujours, puisqu’il a pris la décision de poursuivre une carrière d’astronome.

Young, qui travaille actuellement comme astronome du planétarium au Musée du Manitoba, s'est récemment réuni avec d'autres passionnés de sciences au parc Assiniboine pour assister à l'éclipse solaire annulaire. Malgré des conditions nuageuses qui rendaient la visibilité difficile, ils étaient impatients d'apercevoir cet événement astrologique. Ceux qui ont eu la chance de trouver une brèche dans les nuages ​​ont vu qu'environ 50 % du soleil était couvert par la lune.

La dernière éclipse totale de Soleil s'est produite en 2017, visible en totalité aux États-Unis et partiellement au Canada. La prochaine éclipse solaire est attendue le 8 avril et sera mieux observée dans l'est du Canada et dans le Midwest américain.

Son collègue astronome Dennis Lyons a rejoint Young au parc, armé d'un télescope et de réponses aux esprits curieux. Il espérait susciter l’intérêt des jeunes astronomes et les encourager à s’engager activement dans les sciences. Lyons a souligné l'enthousiasme de partager cette expérience avec d'autres et le potentiel de susciter une passion pour la science. En levant simplement les yeux et en s'interrogeant sur les mystères de l'univers, les individus peuvent découvrir les merveilles de l'observation des étoiles.

Alors que l'éclipse annulaire n'était que partiellement visible dans les Prairies en raison des conditions nuageuses, le dévouement de ces passionnés d'astronomie démontre leur enthousiasme indéfectible à découvrir les secrets de l'univers.

Source : Cet article est basé sur un article de presse de Global News, une division de Corus Entertainment Inc.