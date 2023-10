Le magazine Astronomy fête ses 50 ans avec un concours de télescopes

Astronomy Magazine a récemment célébré son 50e anniversaire en s'associant à Celestron, un fabricant de télescopes, pour organiser un concours où les lecteurs pouvaient partager leurs expériences les plus mémorables en astronomie. Plus de 170 lettres ont été soumises et l'essai gagnant a été rédigé par Vicki Wilson de Clinton, New York.

Wilson se souvient d'une expérience du début des années 2000, lorsqu'elle et son mari étaient assis dans un cimetière de campagne tranquille, observant la pluie de météores des Perséides. Ils ont appelé le père de Wilson, qui observait la pluie de météores depuis son pont dans une autre ville, afin qu'ils puissent partager leur expérience.

Ils sont restés assis dans leur voiture, regardant le ciel pendant une heure, avec le père de Wilson au téléphone. Les météores traversaient le ciel, les captivant. De temps en temps, un météore particulièrement brillant ou long attirait leur attention, provoquant des exclamations de « Whoa ! et la question de Wilson : « As-tu vu ça, papa ? à quoi son père répondait : « Oui, je l'ai fait. »

L'expérience revêtait une importance particulière pour Wilson car elle reliait la nouvelle vie qu'elle était en train de créer avec son mari à son passé et aux personnes qui l'avaient élevée. Malheureusement, son père est décédé en 2017, mais Wilson espère qu'ils sont toujours connectés d'une manière ou d'une autre, observant et appréciant les merveilles du monde.

Le prix gagnant du concours était un télescope Dobsonien Celestron StarSense Explorer de 8 pouces compatible avec une application pour smartphone, d'une valeur de 799.95 $. Astronomy Magazine a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé au concours et a félicité Vicki Wilson pour son essai gagnant.

