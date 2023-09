Sortir les poubelles : le satellite Aeolus plonge sur Terre lors d’une rentrée contrôlée

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié une nouvelle animation présentant les derniers instants du vaisseau spatial Aeolus alors qu'il effectuait sa rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre. L'animation, créée à partir des huit dernières images prises par le satellite, montre le vaisseau spatial dégringolant et brûlant dans une disparition ardente. Ces images ont été capturées par le Tracking and Imaging Radar (TIRA), un radar d'observation spatiale allemand.

Éole était en orbite autour de la Terre depuis cinq ans et mesurait les vents de la planète à l'échelle mondiale. Cependant, le satellite manquait de carburant et était entraîné vers le bas par la gravité et la traînée atmosphérique. Dans un effort unique pour lutter contre le problème croissant des débris spatiaux, l’ESA a mis en œuvre une rentrée assistée pour le satellite.

La rentrée impliquait une série de manœuvres qui abaissaient l'orbite d'Éole d'environ 199 milles à seulement 75 milles au-dessus de la Terre. À 2 h 40 HE, le satellite s'est transformé en boule de feu, traversant l'atmosphère terrestre. Le Bureau des débris spatiaux de l'ESA a suivi sa descente finale.

La rentrée contrôlée d’Aeolus démontre un vol spatial durable et des opérations responsables. L'équipe de mission est restée avec le satellite le plus longtemps possible, guidant son retour et assurant une élimination responsable. Comme l’a déclaré Tommaso Parrinello, responsable de la mission Aeolus, « ces images sont notre dernier adieu à la mission qui nous manque tous, mais dont l’héritage perdure ».

Cette rentrée contrôlée d'un vaisseau spatial constitue une étape importante vers l'atténuation des débris spatiaux et la garantie de la durabilité à long terme des activités spatiales.

Source : ESA (Agence spatiale européenne)