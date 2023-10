Le rôle du vent dans la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique

Dans la lutte contre le changement climatique, l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur les villes côtières est inévitable. Avec le pouvoir de noyer des villes comme Mumbai et New York, il est crucial de comprendre les sources d’eau.

Les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, à l'exception des montagnes glaciaires, contiennent suffisamment d'eau gelée pour élever le niveau de la mer de 210 pieds. Malheureusement, ces régions sont les plus durement touchées par le réchauffement climatique.

Si la température de l’air a considérablement augmenté au Groenland, dépassant les 3.8°C depuis les années 1990, le vent contribue également à accélérer la fonte de la calotte glaciaire. Une nouvelle étude révèle que les vents de Foehn et catabatiques, qui soufflent de l'air chaud sur les glaciers, ont un impact majeur sur la fonte des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique.

Au cours des deux dernières décennies, l'influence de ces vents sur les calottes glaciaires du Groenland a augmenté d'environ 10 %. Cependant, leur effet sur la calotte glaciaire de l'Antarctique a diminué de 32 %. Cette différence est principalement due aux différentes manières dont le réchauffement climatique affecte les hémisphères nord et sud. Le Groenland est devenu si chaud que le vent n'est plus nécessaire, car la lumière du soleil à elle seule fait fondre considérablement la région.

L'oscillation nord-atlantique, un phénomène météorologique important contrôlant la force et la direction des vents et des tempêtes d'ouest, a également joué un rôle dans cette disparité. Le passage à une phase positive a apporté davantage d’air chaud au-dessus du Groenland et d’autres régions de l’Arctique, intensifiant ainsi le processus de fonte.

En revanche, la fonte totale de la surface de l'Antarctique a diminué d'environ 15 % depuis 2000. Cela peut être attribué à une réduction de 32 % des vents descendants sur la péninsule et à une amélioration de la couche d'ozone de la région, qui absorbe la chaleur du Soleil. et protège la surface contre une fonte supplémentaire.

Même si la réduction de la fonte due au vent en Antarctique peut sembler une évolution positive, la tendance à la fonte présente toujours des risques. L'Antarctique a déjà connu l'effondrement de deux plates-formes de glace vulnérables, et si cette tendance se poursuit, elle pourrait perturber les schémas de circulation mondiale de l'eau océanique, entraînant de graves conséquences sur le climat de la Terre.

Le Groenland et l’Antarctique contribuent tous deux de manière significative à l’élévation du niveau de la mer, et il est crucial de surveiller et de modéliser étroitement la fonte des glaces. Comprendre la relation entre le vent et la glace dans le contexte du changement climatique est essentiel pour prédire l’augmentation future du niveau de la mer et son impact sur la planète.

Source : Lettres de recherche géophysique