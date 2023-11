Une percée dans les tests de résistance aux antimicrobiens : évaluation rapide et précise en une heure

La résistance aux antimicrobiens (RAM) est une crise sanitaire mondiale, causant 1.3 million de décès chaque année. Pour lutter contre ce problème, des chercheurs de l'Université de technologie et de design de Singapour (SUTD) ont développé un dispositif microfluidique révolutionnaire capable d'évaluer rapidement et avec précision la sensibilité des microbes aux antibiotiques en une heure.

Les méthodes traditionnelles d’évaluation de la RAM sont lentes : il faut plus de 20 heures pour obtenir des résultats. Ce retard peut conduire à une utilisation inappropriée des antibiotiques, alimentant ainsi le développement de résistances. La nouvelle plateforme microfluidique résout ce problème en fournissant une méthode de test de sensibilité aux antimicrobiens (AST) rapide et précise.

L'appareil fonctionne en mesurant la perméabilité de la membrane bactérienne après exposition à des antibiotiques. Ce changement de perméabilité se produit dès 30 minutes après l’exposition aux antibiotiques, éliminant ainsi le besoin d’une culture bactérienne à long terme. En supprimant l’étape de culture, la plateforme réduit considérablement le délai d’obtention des résultats d’environ 20 heures.

Non seulement la plateforme microfluidique fournit des résultats rapides, mais elle offre également une manipulation entièrement automatisée des solutions bactériennes, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant la fiabilité des résultats AST.

Qu’est-ce que la résistance aux antimicrobiens ?

La résistance aux antimicrobiens (RAM) fait référence à la capacité des micro-organismes, tels que les bactéries et les champignons, à développer une résistance aux médicaments conçus pour les tuer. Cette résistance rend les infections plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation de la maladie.

Pourquoi la RAM est-elle une crise sanitaire mondiale ?

La RAM entraîne environ 1.3 million de décès dans le monde chaque année. À mesure que les microbes deviennent résistants aux antibiotiques existants, il devient de plus en plus difficile de traiter efficacement les infections. Cela constitue une menace importante pour la santé publique, car les infections courantes peuvent devenir incurables.

Comment fonctionne le dispositif microfluidique ?

Le dispositif microfluidique mesure la perméabilité de la membrane bactérienne après exposition à des antibiotiques. En détectant les changements de perméabilité, il peut déterminer si un microbe est sensible ou résistant à des antibiotiques spécifiques. L'appareil fournit des résultats en une heure, éliminant ainsi le besoin d'une culture bactérienne à long terme.

Quels sont les avantages de la plateforme microfluidique ?

La plateforme microfluidique offre plusieurs avantages. Elle fournit des résultats rapides, réduisant le délai d’exécution d’environ 20 heures par rapport aux méthodes traditionnelles basées sur la culture. La plateforme permet également une gestion entièrement automatisée des solutions bactériennes, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant la fiabilité des résultats.

Quelles sont les implications de cette avancée ?

Le développement de cette plateforme microfluidique constitue une étape importante dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Grâce à une méthode rapide et précise pour tester l’efficacité des antibiotiques contre des microbes spécifiques, les professionnels de la santé peuvent prendre des décisions de traitement plus éclairées, réduisant ainsi l’utilisation abusive et excessive des antibiotiques et atténuant la menace de RAM.

