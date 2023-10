Moonlight : révolutionner l'exploration lunaire grâce à la connectivité réseau

La deuxième vague d’exploration lunaire se profile à l’horizon, avec le programme Artemis en tête. Alors que les pionniers des missions Apollo comptaient uniquement sur la reconnaissance photographique et leurs propres compétences pour réussir leurs atterrissages sur la Lune, l’avenir de l’exploration lunaire s’annonce très différent. Dans le but de pérenniser l’exploration de la Lune, de nouvelles technologies et de nouveaux réseaux se développent pour révolutionner les missions lunaires.

Un aspect clé de ces avancées est la nécessité de « marquer le terrain », comme le dit la NASA. Avec 400 missions lunaires prévues dans les années à venir, il est crucial d'établir des systèmes permettant une navigation et une communication précises. Pour répondre à ce besoin, la NASA travaille sur LunaNet, un projet qui vise à créer l'interopérabilité entre les futurs réseaux lunaires grâce à des normes et des protocoles convenus.

En mai 2021, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé une étude de faisabilité pour MoonLight, un projet de réseau qui fournira des services de navigation et ouvrira la voie à un Internet sur la Lune. Deux consortiums, dirigés respectivement par SSTL et Telespazio, ont été désignés pour développer ce réseau révolutionnaire. MoonLight a reçu un financement initial de 153 millions d'euros lors de la réunion du Conseil ministériel de l'ESA, et un financement supplémentaire est attendu à l'avenir.

Les bénéfices d’un réseau de satellites lunaires dédiés à la navigation et à la communication sont importants. Il permettra aux missions habitées et robotisées d’atterrir n’importe où sur la Lune, offrant ainsi une plus grande flexibilité et efficacité dans l’exploration. La constellation MoonLight abordera également les limitations du volume de charge utile, les capacités de transfert de données et les difficultés de communication rencontrées par les missions actuelles. De plus, l’utilisation d’un service commun de télécommunications et de navigation peut entraîner des réductions de coûts en libérant de l’espace pour les instruments scientifiques ou les marchandises.

Le futur réseau de MoonLight sera probablement composé de trois à quatre satellites d'une tonne stratégiquement positionnés autour de la Lune. L’objectif est de fournir des services à toutes les missions privées et institutionnelles, avec une formule d’abonnement pour assurer la viabilité économique. Pour tester le système, l'ESA prévoit de lancer le satellite de démonstration Lunar Pathfinder en 2025. Ce satellite démontrera ses capacités de navigation et de communication lunaires.

Bien que ces avancées soient prometteuses, la Chine a déjà fait des progrès dans le domaine des télécommunications lunaires. En 2018, l’Administration spatiale nationale chinoise a déployé le satellite Queqiao-1, qui sert de relais lunaire à des fins de communication.

Alors que la Lune devient une plaque tournante de l’exploration et des services commerciaux potentiels, l’établissement d’une connectivité réseau robuste sera essentiel. Moonlight et des initiatives similaires sont sur le point de révolutionner les missions lunaires et d’ouvrir la voie à un avenir où l’exploration ne connaît pas de limites.

QFP

1. Quel est le but de Moonlight ?

Moonlight vise à fournir des services de navigation et de communication pour les missions lunaires, leur permettant d'atterrir n'importe où sur la Lune.

2. Comment Moonlight bénéficiera-t-il aux futures missions ?

Moonlight abordera les limitations du volume de charge utile, les capacités de transfert de données et les difficultés de communication rencontrées par les missions actuelles. Cela permettra également aux nations spatiales et aux entreprises disposant de budgets limités d’explorer la Lune plus efficacement.

3. Qui dirige le projet Moonlight ?

Le projet Moonlight est mené par deux consortiums : l'un dirigé par SSTL, qui comprend des sociétés comme SES, Airbus et Kongsberg Satellite Services, et un autre dirigé par Telespazio, qui comprend des sociétés comme Thales Alenia Space et Inmarsat.

4. Quand le satellite de démonstration Lunar Pathfinder sera-t-il lancé ?

L'ESA prévoit de lancer le satellite de démonstration Lunar Pathfinder, développé par SSTL, en 2025. Ce satellite présentera les futures capacités de navigation et de communication lunaires.