Les panneaux solaires peuvent-ils fonctionner à proximité d’autres étoiles ?

La technologie des panneaux solaires a fait des progrès significatifs ces dernières années et constitue désormais la source d’énergie renouvelable qui connaît la croissance la plus rapide. Initialement développés pour être utilisés dans l'espace, les panneaux solaires sont devenus une source d'énergie fiable pour les satellites et les engins spatiaux avec équipage en raison de leur capacité à générer une tension électrique grâce à l'effet photoélectrique.

L’effet photoélectrique a été découvert pour la première fois dans les années 1800, lorsque les scientifiques ont observé que les planètes métalliques chargées émettaient des électrons lorsqu’elles étaient exposées à la lumière ultraviolette. À partir de cette découverte, il a été déterminé que la lumière était constituée de particules quantiques appelées photons. Même si les premières expériences utilisant l’effet photoélectrique pour générer de l’énergie électrique ont eu lieu, les premières véritables cellules solaires n’ont été développées qu’au milieu des années 1900.

Depuis, la recherche s’est concentrée sur l’amélioration de la technologie des cellules solaires pour les rendre plus légères, moins chères et plus efficaces. Les panneaux solaires modernes peuvent exploiter non seulement la lumière ultraviolette, mais également la lumière visible et infrarouge. Cependant, les conceptions existantes sont optimisées pour exploiter la lumière émise par le Soleil, qui se situe principalement dans la plage verte et comprend des quantités importantes de lumière ultraviolette.

Le défi se pose lorsqu’on envisage l’utilisation de panneaux solaires à proximité d’autres étoiles, en particulier des étoiles naines rouges comme celles trouvées dans le système Proxima Centauri. Les étoiles naines rouges ont une luminosité maximale dans le spectre rouge ou infrarouge et émettent une lumière ultraviolette minimale. Pour explorer les systèmes planétaires proches comme Proxima Centauri, des panneaux solaires capables d’exploiter la lumière des étoiles naines rouges seraient nécessaires.

Une étude récente parue dans Scientific Reports examine l'efficacité des panneaux solaires sous différents spectres stellaires, en comparant le Soleil à Proxima Centauri. L'étude se concentre sur le photovoltaïque organique (OPV), une technologie légère et flexible adaptée à une application sur les grandes voiles solaires utilisées dans les sondes interstellaires.

Contrairement aux cellules solaires à base de silicium plus établies, les OPV peuvent être réglés sur différentes longueurs d'onde. L'efficacité d'une cellule solaire dépend de sa bande interdite, qui fait référence à l'énergie nécessaire aux électrons pour passer de la bande de valence à la bande de conduction. En ajustant la bande interdite à l’aide de divers matériaux organiques, les panneaux solaires peuvent être optimisés pour capter le plus d’énergie provenant de sources lumineuses spécifiques.

L'étude a révélé que même si une bande interdite plus large est idéale pour la lumière du soleil, les cellules solaires avec une bande interdite étroite seraient plus efficaces pour exploiter la lumière de Proxima Centauri. Par exemple, une cellule solaire à large bande interdite a une efficacité théorique de 18.9 % pour la lumière solaire mais de seulement 0.9 % pour Proxima Centauri. En revanche, un modèle à bande interdite étroite atteint une efficacité théorique de 12.6 % pour Proxima Centauri.

Bien que les panneaux solaires puissent produire de l’électricité à partir d’étoiles naines rouges, il existe un inconvénient majeur. Les étoiles naines rouges produisent beaucoup moins de lumière que le Soleil, ce qui signifie que les cellules solaires individuelles ne généreraient pas autant d’énergie. Pour compenser les faibles niveaux de lumière, les panneaux solaires interstellaires devraient être beaucoup plus grands, ce qui entraînerait une augmentation du poids et du coût.

Des recherches plus approfondies sur les matériaux pourraient donner lieu à des méthodes plus efficaces de production d'électricité à partir de la lumière, surmontant potentiellement les défis associés à l'utilisation de panneaux solaires à proximité d'autres étoiles.

La source:

Schopp, Nora et coll. «Photovoltaïque interstellaire». Rapports scientifiques 13.1 (2023) : 16114.