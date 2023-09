Une éruption solaire massive déclenche une tempête magnétique sur Terre

By

Une récente éruption massive du Soleil a eu un impact significatif sur la Terre, provoquant une tempête géomagnétique. Cet événement a fait que la vitesse du vent solaire autour de notre planète a atteint des vitesses supérieures à 1,980,000 XNUMX XNUMX kilomètres par heure, accompagnée d'une multiplication par trois de la densité du plasma.

La cause de cette tempête géomagnétique était une éjection de masse coronale (CME), qui est arrivée environ 12 heures plus tôt que prévu après son éruption solaire. Un CME est une explosion de plasma et de magnétisme provenant de la couche externe du Soleil, connue sous le nom de couronne. Ces éruptions peuvent expulser des milliards de tonnes de matière tout en transportant un champ magnétique qui dépasse l'influence magnétique régulière du Soleil sur les planètes.

Initialement, la libération du CME n’a pas immédiatement entraîné une tempête magnétique importante sur Terre. Cependant, alors que notre planète continuait de subir les effets magnétiques persistants du CME, une légère tempête magnétique de classe G1 est apparue. Cette tempête pourrait potentiellement avoir un impact sur le champ magnétique terrestre et perturber les conditions météorologiques spatiales.

Il est crucial de noter que les CME, surtout lorsqu’elles sont exceptionnellement puissantes, ont le potentiel de perturber l’infrastructure technologique de la Terre. Des systèmes tels que les réseaux énergétiques, les centres de données, les réseaux de télécommunications, les transports, les satellites et les réseaux informatiques peuvent être affectés par cette perturbation. Le récent CME a déjà induit des oscillations dans le champ magnétique externe de la Terre, ce qui signifie son influence perturbatrice sur l'environnement de notre planète.

Malgré les risques et perturbations potentiels associés à ces éruptions solaires, elles peuvent également créer des aurores fascinantes dans les régions polaires de la Terre. Ces magnifiques jeux de lumière sont le résultat de la collision d'ions chargés électriquement dans l'atmosphère terrestre avec des atomes d'oxygène et d'azote dans les régions polaires.

Même si les scientifiques apprécient la beauté de ces phénomènes naturels, leur objectif principal est de comprendre les dommages potentiels que les éruptions solaires et les CME peuvent causer aux systèmes technologiques de la Terre. Les chercheurs étudient assidûment ces événements pour mieux comprendre leurs impacts et élaborer des stratégies pour protéger les infrastructures critiques.

Définitions:

– Tempête géomagnétique : perturbation de la magnétosphère terrestre provoquée par un choc éolien solaire. Cela peut avoir un impact sur les systèmes technologiques et les conditions météorologiques spatiales.

– Vitesse du vent solaire : Vitesse à laquelle se déplace le vent solaire, un flux de particules chargées émises par le Soleil.

– Densité du plasma : Concentration de particules chargées électriquement, également appelées plasma, dans un espace donné.

– Coronal Mass Ejection (CME) : Une puissante explosion de plasma et de magnétisme qui jaillit de la couche externe du Soleil, la couronne.

– Aurore : Un spectacle de lumière naturelle dans le ciel terrestre, principalement observé dans les régions polaires, provoqué par les interactions entre le vent solaire et l'atmosphère terrestre.

