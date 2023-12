Les cacatoès de Goffin : les perroquets intelligents qui adorent tremper leur nourriture

By

Les cacatoès de Goffin, connus pour leurs impressionnantes capacités de résolution de problèmes, se révèlent encore plus intelligents et inventifs qu'on ne le pensait auparavant. Des chercheurs du Goffin Lab de Vienne ont récemment fait une découverte fascinante sur ces perroquets blancs : ils aiment tremper leur nourriture. Ce comportement, plus communément associé aux humains amateurs de biscotti, a été observé dans une étude publiée dans la revue Biology Letters.

Les chercheurs du Goffin Lab sont tombés par hasard sur ce comportement unique. À l’heure du déjeuner, ils ont remarqué l’un de leurs oiseaux mâles affectueux nommé Pipin, surnommé à juste titre « le gentleman du groupe », trempant sa nourriture dans un bac d’eau généralement utilisé pour boire et se baigner. Deux autres oiseaux, Kiwi et Muki, ont affiché le même comportement.

Pour étudier le comportement de manière plus systématique, les chercheurs ont observé les routines de déjeuner des oiseaux pendant 12 jours. Sur les 18 oiseaux observés, sept d’entre eux se sont livrés à des activités de trempage de nourriture au moins une fois. Cependant, Pipin, Kiwi et Muki furent les champions de cette innovation culinaire, trempant leur nourriture à de nombreuses reprises.

Il est intéressant de noter que les cacatoès ont fait preuve de sélectivité dans leurs habitudes de trempage. Ils préféraient tremper des biscottes, des toasts durs et secs, plutôt que d'autres aliments. Les graines n’étaient jamais trempées et les fruits comme les bananes ou les chips de noix de coco n’étaient qu’occasionnellement immergés dans l’eau.

Ce qui ressortait, c'était le niveau de contrôle et de patience manifesté par les oiseaux. Certains tremperaient rapidement la biscotte, tandis que d'autres la laisseraient tremper pendant 30 secondes, créant ainsi un fond détrempé. Ce contrôle des impulsions est tout à fait remarquable pour les créatures connues pour avoir un bon appétit.

La découverte de ce comportement de trempage de nourriture s'ajoute au répertoire déjà impressionnant des cacatoès de Goffin. Ces perroquets ont démontré leur capacité à utiliser et à manipuler des objets, comme ouvrir des boîtes de puzzle verrouillées et fabriquer des outils pour atteindre des aliments hors de portée.

Alors que les chercheurs continuent d’étudier l’intelligence et les capacités de résolution de problèmes de ces perroquets intelligents, qui sait quels autres comportements fascinants ils découvriront ? Peut-être que la prochaine découverte impliquera un perroquet dégustant une tasse de thé avec sa biscotte trempée.