Le mystère des transferts génétiques dans les plantes sauvages peut contenir des indices sur les cultures génétiquement modifiées

Les scientifiques ont longtemps été perplexes quant à la manière dont les transferts génétiques se produisent naturellement dans les plantes sauvages, à l’instar des processus impliqués dans les cultures génétiquement modifiées (GM). Une étude récente vise à faire la lumière sur ce mystère. La métaphore conventionnelle de « l’arbre de vie », décrivant les relations évolutives entre les organismes, est aujourd’hui remise en question. Certaines espèces n'évoluent pas indépendamment, mais ont plutôt des connexions entre les branches, ressemblant à une toile enchevêtrée plutôt qu'à un arbre. Cela est particulièrement vrai pour les bactéries, où l'information génétique se déplace entre les branches, provoquant des connexions croisées.

Le transfert horizontal de gènes (HGT) est le processus par lequel le matériel génétique, comme les gènes, est partagé entre organismes en dehors de la reproduction traditionnelle entre parents et descendants. HGT facilite la propagation rapide de traits, tels que la résistance aux antibiotiques chez les bactéries. Initialement, les scientifiques pensaient que ce phénomène était limité aux microbes, mais il a depuis été observé chez un large éventail de plantes, d’animaux et de champignons.

Les graminées, y compris les cultures comme le riz, le blé et le maïs, font partie des groupes végétaux les plus importants. Des transferts horizontaux de gènes ont été constatés entre espèces de graminées, sauvages et cultivées. Si les transferts génétiques peuvent être identifiés grâce à leurs empreintes dans les génomes, le mécanisme spécifique et la fréquence de ces transferts restent inconnus.

L'étude récente s'est concentrée sur Alloteropsis semialata, une espèce de graminée tropicale, pour estimer la fréquence des transferts de gènes. En séquençant plusieurs génomes et en analysant l’histoire évolutive de chaque gène, les chercheurs ont découvert qu’un gène étranger était incorporé à l’espèce tous les 35,000 XNUMX ans environ. Toutefois, il s’agit probablement d’une sous-estimation, car de nombreux gènes transférés sans avantages sont perdus et difficiles à détecter.

Les gènes conservés lors des transferts ont tendance à offrir aux receveurs des avantages évolutifs, tels qu'une résistance aux maladies, une tolérance au stress et une production d'énergie accrue. Ces gènes peuvent avoir été optimisés dans le génome des espèces donneuses sur des millions d'années, et le transfert horizontal de gènes permet au receveur d'en bénéficier sans un long processus de raffinement.

L’étude suggère que le transfert horizontal de gènes se produit plus fréquemment qu’on ne le pensait auparavant. Cela soulève des questions sur la façon dont les gènes se déplacent entre des espèces éloignées. Les chercheurs proposent un mécanisme appelé contamination reproductive, qui ressemble à certaines méthodes utilisées dans le développement de cultures génétiquement modifiées. D’autres expériences seront menées pour tester cette hypothèse et potentiellement fournir des informations précieuses sur les processus naturels à l’origine des transferts génétiques.

En conclusion, la compréhension des transferts génétiques dans les plantes sauvages pourrait avoir des implications significatives pour l’étude des cultures génétiquement modifiées. Cela pourrait offrir une nouvelle perspective sur les similitudes entre les processus naturels et la technologie GM. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les mécanismes et explorer l’impact de ces transferts sur l’évolution et l’adaptation des plantes.

Sources:

– Nouveau Phytologue (source de l’étude ; publication)

– Shutterstock (source de l'image)