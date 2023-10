Les éléphants sauvages démontrent des capacités à résoudre des problèmes pour obtenir de la nourriture

Il a été constaté que les éléphants sauvages possèdent différents niveaux de volonté et de capacités à résoudre des problèmes afin d'accéder à la nourriture. Une étude récente menée par des scientifiques en Thaïlande a documenté les capacités de résolution de problèmes des éléphants d'Asie sauvages dans la réserve faunique de Salakpra. Les chercheurs ont observé un groupe de 77 éléphants sur une période de six mois à l'aide de caméras distantes activées par le mouvement.

Les éléphants ont reçu des boîtes puzzle contenant du jacquier très aromatique, et ils ont dû trouver comment ouvrir les boîtes pour accéder aux fruits. Les boîtes de puzzle avaient trois compartiments configurés différemment, et les éléphants devaient interagir indépendamment avec les boîtes pour découvrir comment ouvrir chaque compartiment. Les chercheurs ont découvert que les éléphants qui interagissaient avec les boîtes de puzzle plus fréquemment et de manière plus persistante réussissaient mieux à récupérer de la nourriture.

L'étude a révélé que les éléphants individuels faisaient preuve de différents niveaux d'innovation dans leurs tentatives pour ouvrir les boîtes de puzzle. Certains éléphants ont fait preuve de plus de persévérance et de diversité exploratoire, ce qui leur a permis de mieux accéder à la nourriture. En fait, cinq éléphants ont réussi à résoudre les trois types de compartiments.

Cette recherche a des implications importantes pour comprendre comment les animaux pensent et innovent, en particulier dans des environnements en évolution rapide influencés par la présence humaine. En Thaïlande, les éléphants sauvages entrent souvent en conflit avec les villageois lorsqu'ils pillent les champs et les vergers en raison de la perte de leur habitat naturel et de l'empiétement sur leur territoire. En étudiant les capacités de résolution de problèmes des éléphants, les chercheurs espèrent mieux comprendre leur flexibilité cognitive et son impact potentiel sur la gestion de la conservation et l’atténuation des conflits homme-éléphant.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’intelligence et l’adaptabilité des éléphants sauvages, mettant en lumière leur capacité à résoudre les problèmes liés à leur quête de nourriture. Cela suggère que chaque éléphant possède des compétences uniques en matière de résolution de problèmes, ce qui peut influencer sa capacité à survivre et à prospérer dans des environnements changeants.

