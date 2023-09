Les éléphants d’Asie sauvages démontrent des capacités remarquables en matière de résolution de problèmes

Une étude récente publiée dans la revue Animal Behaviour met en lumière les capacités de résolution de problèmes des éléphants d’Asie sauvages. Les chercheurs ont mené une étude de six mois dans la réserve faunique de Salakpra en Thaïlande, en utilisant des caméras activées par le mouvement pour observer 77 éléphants alors qu'ils interagissaient avec des boîtes de puzzle pour accéder à la nourriture.

Les boîtes puzzle comportaient trois compartiments configurés différemment contenant du jacquier très aromatique. Selon le compartiment, les éléphants devaient tirer une chaîne, pousser une porte ou ouvrir la porte pour accéder à la nourriture. Les éléphants ont dû interagir indépendamment avec les boîtes de puzzle pour comprendre comment ouvrir chaque compartiment.

Les résultats ont révélé que tous les éléphants n’ont pas approché les boîtes de puzzle, mais que ceux qui l’ont fait ont fait preuve de différents niveaux d’innovation. Les éléphants qui interagissaient avec les boîtes de puzzle plus fréquemment et de manière plus persistante réussissaient mieux à récupérer de la nourriture dans les trois compartiments configurés différemment. Parmi les éléphants qui ont participé, certains ont résolu un ou deux types de compartiments, tandis que cinq éléphants ont fait preuve de compétences exceptionnelles en résolution de problèmes en résolvant les trois types.

L'auteur principal Sarah Jacobson, doctorante en psychologie étudiant la cognition animale, souligne l'importance de cette recherche, affirmant que comprendre comment les animaux pensent et innovent peut contribuer à leur survie dans des environnements perturbés par les activités humaines.

Le chercheur principal de l'étude, le Dr Joshua Plotnik, souligne en outre la pertinence d'étudier l'innovation et la résolution de problèmes chez les éléphants pour la gestion de la conservation et l'atténuation des conflits homme-éléphant. Alors que les conflits entre les humains et les éléphants s’intensifient en raison de la perte et de l’empiétement de leur habitat, il est essentiel d’étudier la flexibilité cognitive des éléphants sauvages.

Cette étude fournit des informations précieuses sur l’intelligence des éléphants sauvages d’Asie et leur capacité à s’adapter à de nouvelles situations. En comprenant leurs capacités à résoudre des problèmes, les scientifiques et les défenseurs de l’environnement peuvent développer des stratégies pour atténuer les conflits entre les hommes et les éléphants et promouvoir la coexistence des humains et de ces animaux remarquables.

