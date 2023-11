Le voyage inspirant d'Amy : explorer l'Irlande à cheval avant de perdre la vue

By

Amy, championne nationale américaine de paracyling et para-triathlète, fait face à une bataille difficile contre la maladie dégénérative « uvéite », qui continue de diminuer sa vision. Sachant que la vue lui sera inévitablement retirée, Amy a décidé de créer une liste d’expériences qu’elle souhaite vivre avant que cela n’arrive. L'un des éléments de sa liste était de monter un cheval irlandais en Irlande et, par hasard, elle s'est retrouvée en Irlande la semaine dernière pour prendre la parole lors d'une conférence sur les soins oculaires.

Grâce à Kieran Morrin et à son équipe de Country Cottage Stables à Enniskerry, le rêve d'Amy est devenu réalité. Ils lui ont fourni Baby Frodon, un superbe poney du Connemara connu pour sa beauté, suffisamment remarquable pour avoir sa propre page Instagram. Le jour de la balade, le temps est devenu inhabituellement ensoleillé et sec, offrant à Amy une vue incroyable sur la verdure luxuriante, les collines de Wicklow et la magnifique cascade de Powerscourt en plein débit. Amy a joyeusement exprimé sa gratitude sur Instagram, savourant les souvenirs pittoresques qui resteront avec elle pour toujours.

Réfléchissant aux raisons pour lesquelles elle a ajouté cette expérience particulière à sa liste de choses à faire, Amy a expliqué que sa profonde fascination pour l'Irlande rurale et l'équitation lui venait de son enfance. En grandissant, sa meilleure amie irlandaise Pippa lui a fait découvrir les merveilles des poneys du Connemara. Amy était captivée par l'attrait de galoper à travers des champs verts, en sautant par-dessus les haies et les murs de pierre. Cependant, sa perte de vision à l’âge de 22 ans a mis ces rêves entre parenthèses.

Kieran, qui n'avait jamais travaillé avec un cavalier aveugle auparavant, a pris des précautions supplémentaires en alignant les étudiants comme cavaliers extérieurs. Avec sa vision centrale limitée, le seul défi auquel Amy était confrontée était les branches basses, dans lesquelles ses compagnons attentifs l'aidaient habilement à naviguer. Amy a félicité Kieran pour son expertise, sa gentillesse et pour l'avoir incroyablement bien accueillie tout au long de l'expérience.

Avec le recul, Amy a trouvé son inspiration dans l'histoire de l'équitation au Royaume-Uni et en Irlande, notamment dans le Grand National d'Angleterre et dans l'histoire de National Velvet, un livre et un film ultérieur sur une jeune fille qui a défié les normes de la société en participant au Grand National. La détermination d'Amy transparaît alors qu'elle s'adapte aux défis de sa maladie dégénérative. Après être passée du triathlon au cyclisme sur piste en raison de sa santé, elle s'entraîne désormais assidûment pour les qualifications paralympiques américaines en février.

Malgré les obstacles auxquels elle est confrontée, le récent voyage d'Amy à Wicklow a dépassé toutes les attentes, la laissant remplie de joie et fascinée par la beauté de la campagne irlandaise. Son aventure témoigne du pouvoir de poursuivre ses rêves et de savourer chaque instant précieux, même face à l’adversité.

QFP

Qu'est-ce que l'uvéite?

L'uvéite est une maladie dégénérative qui provoque une inflammation de la couche intermédiaire de l'œil, connue sous le nom d'uvée. Cela peut entraîner une perte de vision si elle n’est pas traitée. Mayo Clinic

Qu'est-ce qu'un poney Connemara ?

Un poney Connemara est une race de poney originaire de la région du Connemara en Irlande. Ils sont connus pour leur intelligence, leur résilience et leur polyvalence, ce qui les rend adaptés à diverses activités équestres. Société des éleveurs de poneys du Connemara

Qu'est-ce que le Grand National ?

Le Grand National est un célèbre événement de courses de chevaux organisé chaque année en Angleterre. Elle est considérée comme l'une des courses de steeple les plus difficiles au monde, organisée à l'hippodrome d'Aintree, près de Liverpool. Le Jockey Club