Sac à outils égaré de la Station spatiale internationale visible dans le ciel britannique

Si vous contemplez le ciel nocturne du Royaume-Uni mardi soir, vous pourriez apercevoir un spectacle fascinant : un sac à outils égaré qui a été accidentellement laissé tomber par des astronautes de la NASA lors de travaux de maintenance sur la Station spatiale internationale. Même si cela peut ressembler à un objet petit et insignifiant, ce sac à outils brillera si fort qu'il pourra être observé avec des jumelles ou un télescope.

L'accident de la boîte à outils s'est produit plus tôt ce mois-ci lorsque les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara effectuaient des tâches de maintenance cruciales à l'ISS. Le sac à outils était en orbite juste devant la station spatiale, se déplaçant à une vitesse d'environ 17,000 XNUMX mph. Même s'il finira par réintégrer l'atmosphère terrestre au cours des prochains mois, il est actuellement visible depuis le Royaume-Uni en raison de sa luminosité.

Le professeur astrophysicien Albert Zijlstra de l'Université de Manchester a partagé quelques conseils pour les curieux. Si les conditions météorologiques le permettent et que le ciel est dégagé, il devrait être possible de repérer la trousse à outils à l'aide de jumelles. Il apparaîtra comme une tache faible se déplaçant plus vite qu’un avion, se dirigeant d’ouest en est. L’heure de visionnage idéale se situe vers 6.45hXNUMX et le sac sera visible pendant environ deux minutes.

En plus de la trousse à outils, les spectateurs auront également la possibilité de voir la station spatiale complète quelques minutes plus tard. Le sac à outils, entièrement blanc, devrait brûler dans l'atmosphère terrestre d'ici quatre à cinq mois.

Même si repérer un objet comme un sac à outils peut sembler difficile, les experts d'EarthSky nous assurent qu'avec une paire de jumelles, cela peut être fait. Ils le décrivent comme étonnamment brillant, planant juste en dessous du seuil de visibilité à l'œil nu, à une magnitude d'environ +6.

Alors gardez les yeux rivés sur le ciel et vos jumelles à la main. Vous pourriez apercevoir ce sac à outils errant depuis la Station spatiale internationale alors qu'il navigue dans le ciel nocturne.

Foire aux Questions

Comment puis-je voir le sac à outils égaré en provenance du Royaume-Uni ? Pour repérer la trousse à outils égarée, vous aurez besoin de jumelles ou d’un télescope. Recherchez un point faible se déplaçant plus vite qu'un avion, d'ouest en est, vers 6.45hXNUMX. La trousse à outils est-elle visible sans aucune aide optique ? La trousse à outils n'est pas visible à l'œil nu mais peut être observée avec des jumelles en raison de sa luminosité qui est juste en dessous de la limite de visibilité. Pourquoi les astronautes ont-ils accidentellement laissé tomber le sac à outils ? Le sac à outils est tombé accidentellement lors de travaux de maintenance essentiels effectués par les astronautes de la NASA Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara. Qu’adviendra-t-il de la trousse à outils ? La trousse à outils est actuellement en orbite autour de la Terre, devant la Station spatiale internationale, et devrait brûler dans l'atmosphère terrestre d'ici quatre à cinq mois.