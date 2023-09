Découvrez les superbes aurores boréales en Irlande

By

Les aurores boréales, un phénomène naturel à couper le souffle, peuvent être observées à divers endroits d'Irlande. Alors que l'Islande et l'Alaska sont connus pour leurs expositions d'aurores boréales, l'Irlande offre une occasion unique d'assister à cet époustouflant spectacle de lumière. Les lumières apparaissent souvent sous forme de teintes vertes vives, et parfois roses, bleues et violettes, créant un spectacle fascinant dans le ciel nocturne.

David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, explique que les chances de voir des aurores boréales sont accrues pendant l'équinoxe, qui tombe le 23 septembre de cette année. Le champ magnétique terrestre et l'inclinaison de la planète jouent un rôle dans la création de conditions favorables à l'apparition des lumières. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a aucune garantie d’être témoin de ce phénomène naturel.

Les meilleurs endroits pour observer les lumières en Irlande sont la côte nord rurale et certaines parties de la côte d'Antrim. Ces zones offrent une vue dégagée sur l’océan Atlantique sans interférence des lumières de la ville. Mayo, également située le long de la côte atlantique, est un autre endroit recommandé. Toutefois, si le ciel est dégagé, les lumières peuvent être visibles de n’importe où dans le pays.

La formation des aurores boréales commence par des éruptions solaires sur le soleil, qui libèrent une quantité massive de rayonnement dans l'espace. Ces particules interagissent alors avec le champ magnétique terrestre et sont attirées vers les pôles Nord et Sud. Lorsqu'elles entrent en collision avec les atomes et les molécules de l'atmosphère, les couleurs vibrantes des lumières sont créées.

Pour maximiser les chances de voir les aurores boréales, il est crucial de s’éloigner des lumières artificielles. Les citadins n’assisteront peut-être qu’à de grandes expositions, mais ceux qui vivent à la campagne, loin des lumières vives, peuvent profiter de superbes vues. Malgré l’imprévisibilité des lumières, les astronomes peuvent prédire leur apparition en surveillant l’activité solaire.

Astronomy Ireland propose un service d'alerte aux aurores boréales, offrant des mises à jour quotidiennes sur les conditions du ciel, y compris la probabilité de voir des aurores boréales. Même si les lumières peuvent apparaître à tout moment de la nuit, il est essentiel d’avoir un ciel dégagé pour une visibilité optimale.

Même si le climat irlandais peut être difficile avec ses nuages ​​et ses pluies fréquents, il est toujours possible d'observer les aurores boréales. Alors que l'activité solaire culmine en 2025, les prochaines années seront particulièrement favorables pour découvrir cette merveille naturelle. Alors préparez-vous à une nuit magique sous le ciel irlandais illuminé.

Sources:

– Magazine Astronomie Irlande.