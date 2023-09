Des chercheurs créent des espèces synthétiques sans biochimie et observent les principes évolutifs

By

Des chercheurs de Harvard ont découvert un moyen de créer des systèmes vivants synthétiques qui ne dépendent pas de la biochimie, ouvrant ainsi la possibilité de formes de vie sur d'autres planètes qui auraient pu se développer à partir d'un type de chimie différent. L'équipe, dirigée par Juan Pérez-Mercader, étudie les systèmes non biochimiques capables de présenter les propriétés essentielles de tous les systèmes vivants naturels. Leur dernière étude, publiée dans Cell Reports Physical Science, démontre que ces systèmes synthétiques fonctionnent selon les principes évolutifs darwiniens.

Les chercheurs ont déjà développé des systèmes basés sur la chimie du carbone, appelés protocellules, qui imitent le comportement des cellules biochimiques. Ces protocellules sont constituées de vésicules polymères à auto-assemblage et ne dépendent d’aucun produit chimique lié à la biologie. Dans cette étude, l’équipe a créé deux espèces de protocellules et observé leur compétition pour la survie dans un environnement éclairé.

L’une des espèces synthétiques présentait l’avantage d’être sensible à la lumière, tandis que l’autre ne l’avait pas. Grâce à leurs observations, les chercheurs ont découvert que l’espèce sensible à la lumière était capable de survivre alors que les autres espèces ne survivaient pas. Cela démontre le principe d’exclusion compétitive, selon lequel l’espèce ayant le plus grand avantage compétitif surpasse les autres espèces pour les ressources.

Ces découvertes remettent en question l’idée selon laquelle la biochimie est essentielle à la lutte pour la vie. Pérez-Mercader suggère que la chimie non biochimique du carbone peut conduire à l’extinction d’espèces de protocellules moins « adaptées ». Cela soulève la question de savoir s’il existe des produits chimiques au-delà de la Terre capables de mettre en œuvre les propriétés fondamentales de la vie.

Pérez-Mercader estime que, dans de bonnes circonstances, les matériaux présents à la surface d'une planète pourraient réagir chimiquement, s'auto-organiser et présenter les comportements observés dans cette expérience. Il souligne la nécessité d’être ouvert à la possibilité d’autres formes de vie dans l’univers qui pourraient ne pas ressembler à la vie telle que nous la connaissons.

Cette étude ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les origines de la vie et conforte l’idée selon laquelle la vie pourrait exister sous des formes très différentes de celles que nous connaissons sur Terre.

Sources:

– The Harvard Gazette : des chercheurs créent des espèces synthétiques sans biochimie et découvrent qu'elles fonctionnent selon les principes évolutifs darwiniens