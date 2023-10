Pourquoi les couchers de soleil sur Mars apparaissent bleus

By

L’image récente partagée par le rover Perseverance a capturé un coucher de soleil bleu à couper le souffle sur Mars, un contraste saisissant avec les couchers de soleil auxquels nous sommes habitués sur Terre. Mais quelle est la cause de ce phénomène ?

L’atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec de petites quantités d’azote et des traces d’oxygène. De plus, l’atmosphère martienne contient un nombre important de particules de poussière. Ce sont ces particules de poussière qui contribuent à l’aspect bleuté des couchers de soleil sur Mars.

Lorsque la lumière du soleil traverse l’atmosphère terrestre, elle est dispersée par les molécules et les particules présentes dans l’air, ce qui donne lieu à une gamme de couleurs. Cependant, sur Mars, les particules de poussière présentes dans l’atmosphère absorbent une grande partie de la lumière bleue, donnant au ciel une couleur rouge. Au lever et au coucher du soleil, lorsque la lumière du soleil doit traverser une plus grande quantité de poussière, la lumière bleue est dispersée dans la zone entourant le soleil, la rendant visible aux observateurs situés à la surface de Mars.

Ce phénomène est connu sous le nom d’extinction interstellaire, qui fait référence à la perte de certaines longueurs d’onde de la lumière due à l’absorption et à la diffusion par les particules de poussière. La lumière bleue a tendance à se disperser plus près de la direction du soleil, tandis que d'autres couleurs se dispersent dans le ciel, créant une teinte jaune ou orange.

Mark Lemmon, membre de l'équipe d'imagerie de Mars Pathfinder et de l'équipe scientifique de la mission du rover Curiosity, explique que la couleur bleue près du soleil lors des couchers de soleil martiens est uniquement due à la poussière présente dans l'atmosphère. Il précise que cela n’est pas causé par des nuages ​​de glace d’eau.

En conclusion, la composition unique de l’atmosphère martienne, notamment la présence de particules de poussière, est responsable de l’aspect bleu des couchers de soleil sur Mars. Ce phénomène fascinant met en valeur les caractéristiques distinctives de l’environnement de la planète rouge.

Sources:

– Mark Lemmon, membre de l’équipe d’imagerie de Mars Pathfinder et de l’équipe scientifique de la mission Curiosity

– Université A&M du Texas, College Station