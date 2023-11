By

Alors que notre planète subit des changements rapides et alarmants, les scientifiques exhortent les Nations Unies (ONU) à donner la priorité aux « points de bascule » climatiques. Ces points de bascule constituent des seuils critiques au sein du système climatique qui, une fois franchis, peuvent déclencher des changements irréversibles et catastrophiques. Alors que les écologistes se préparent pour le prochain sommet sur le climat COP28, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU se réunit pour discuter de ses prochaines évaluations sur le réchauffement climatique.

Tim Lenton, climatologue de renom, souligne l’importance de reconnaître ces points de bascule et leurs conséquences potentielles. Par exemple, à mesure que la calotte glaciaire du Groenland fond, sa baisse d’altitude l’expose à un air plus chaud, ce qui accélère encore le processus de fonte. De telles boucles de rétroaction peuvent s’auto-propulser, provoquant un réchauffement accru même sans augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Bien que le concept de points de bascule ait été brièvement abordé dans les rapports précédents du GIEC, de nombreux scientifiques soutiennent qu'attendre encore cinq à sept ans pour obtenir des évaluations complètes constitue une gestion des risques inadéquate. Pour répondre à cette urgence, Lenton et un groupe de plus de 200 scientifiques produisent leur propre rapport sur les points de bascule, qui sera publié indépendamment pour coïncider avec la COP28.

L’un des défis auxquels les scientifiques sont confrontés est d’identifier les signaux d’alerte précoces concernant ces points de bascule. Luke Kemp, chercheur au Cambridge Center for the Study for Existential Risk, souligne le manque de clarté quant au moment où ces boucles de rétroaction s'auto-amplifient. Cette incertitude souligne la nécessité de mesures proactives en réponse aux pires scénarios.

Il est crucial de remédier aux points de bascule pour renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique. En envisageant les pires scénarios et en prenant des mesures préventives, les sociétés peuvent atténuer les risques potentiels associés à ces points de bascule. Le professeur Kristie Ebi, qui étudie les risques sanitaires du changement climatique, attire l'attention sur l'importance d'infrastructures pérennes et de stratégies d'adaptation. Elle cite l’exemple du pont menant à l’Île-du-Prince-Édouard, qui a été construit en tenant compte de l’élévation du niveau de la mer. Cette approche avant-gardiste a permis de réduire les coûts et d'éviter des rénovations coûteuses.

En se concentrant sur les points critiques, le GIEC peut orienter les décisions politiques qui vont au-delà de l’établissement du lien entre l’activité humaine et le changement climatique. Naomi Oreskes, professeur à l'Université Harvard, affirme qu'avec des ressources scientifiques limitées, il est essentiel que la communauté scientifique répartisse stratégiquement ses efforts dans des domaines critiques tels que les points de bascule, l'atténuation et l'adaptation.

Alors que l’urgence de lutter contre le changement climatique s’intensifie, la reconnaissance et la priorisation des points de bascule sont primordiales. L’ONU et ses pays membres doivent travailler ensemble pour commander un rapport spécial sur les points de bascule, non seulement pour mettre en évidence les catastrophes potentielles, mais aussi pour souligner qu’il n’est pas trop tard pour prendre des mesures significatives.

FAQ:

Quels sont les points de bascule du système climatique ? Les points de bascule font référence à des seuils critiques au sein du système climatique qui, une fois franchis, peuvent déclencher des changements brusques et irréversibles.

Pourquoi les points de bascule sont-ils importants ? Les points de bascule peuvent potentiellement provoquer des changements catastrophiques dans notre système climatique, entraînant des impacts graves et durables sur l’environnement et les sociétés humaines.

Comment les scientifiques abordent-ils les points critiques ? Certains scientifiques exhortent l’ONU à donner la priorité aux points de bascule en commandant un rapport spécial. D’autres mènent des recherches indépendantes pour produire leurs propres rapports sur les points de bascule.

Quels sont les défis pour surmonter les points de bascule ? Un défi important consiste à identifier les signaux d’alerte précoces concernant les points de basculement et à comprendre à quel moment les boucles de rétroaction s’auto-amplifient. L’incertitude entourant ces facteurs souligne la nécessité de mesures proactives et d’approches de précaution.

Comment pouvons-nous renforcer la résilience face aux points de bascule ? Renforcer la résilience implique de prendre des mesures préventives, de pérenniser les infrastructures et d’élaborer des stratégies d’adaptation qui tiennent compte des pires scénarios. Ces mesures contribuent à atténuer les risques potentiels associés aux points de basculement.