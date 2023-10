La mission Psyché : explorer le mystérieux astéroïde métallique

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par 16 Psyché, un astéroïde riche en métaux situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Sa valeur estimée, si elle est extraite, dépasse le total des liquidités disponibles sur Terre aujourd'hui. Cependant, sa valeur n’est pas la seule chose qui attire l’attention. Les chercheurs sont impatients d’étudier cet astéroïde dense car il peut fournir un aperçu des premiers stades du système solaire.

La prochaine mission Psyché, dirigée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, vise à percer de près les mystères de 16 Psyché. En examinant son extérieur, les scientifiques espèrent déterminer son origine et sa composition. Est-ce le reste du noyau d’une planète en faillite ? A-t-il été formé à la suite d’une collision et d’un remontage ultérieur ? Ou est-il façonné par quelque chose d’encore plus unique, comme des volcans crachant du fer ?

La mission Psyché consiste en un orbiteur construit par la NASA, également appelé Psyché, qui sera le premier vaisseau spatial fabriqué par l'homme à visiter un astéroïde métallique. La fenêtre de lancement était initialement fixée au 5 octobre, mais elle a été reportée au 12 octobre pour affiner les propulseurs du vaisseau spatial. Le vaisseau spatial sera lancé depuis le Kennedy Space Center en Floride, à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy.

Dans le cadre de la mission de Psyché, 16 Psyché est le 16ème corps planétaire mineur découvert et porte le nom de la déesse grecque de l'âme. L'astéroïde mesure environ 220 km de large et a la forme d'une pomme de terre bosselée et aplatie. Grâce aux observations terrestres, les scientifiques ont appris des informations précieuses sur sa taille, sa forme, sa période de rotation et son pôle de rotation.

L’un des aspects les plus intrigants de 16 Psyche est sa teneur en métal. Bien que sa surface reflète la lumière différemment, les métaux exacts présents restent encore incertains. Cependant, sur la base de la composition des météorites ferreuses, les scientifiques prédisent que 16 Psyché est riche en fer et en nickel et peut également contenir des oligo-éléments de cobalt, de titane, de platine et de palladium.

L'objectif principal de la mission est de faire la lumière sur la véritable nature de 16 Psyché. Est-ce un reste de noyau ? Est-ce un produit d’un volcanisme ancien ? Ces questions restent sans réponse. Le vaisseau spatial Psyché transporte un magnétomètre pour détecter tout magnétisme résiduel qui pourrait être présent, ce qui pourrait fournir des indices sur son origine.

Le retard de la mission Psyché signifie que le vaisseau spatial devrait désormais rencontrer 16 Psyché en 2029, suivant une trajectoire qui comprend un passage rapproché de Mars pour prendre de la vitesse. Une fois arrivé à destination, le vaisseau spatial orbitera à environ 75 km au-dessus de la surface de l'astéroïde, permettant une imagerie et une cartographie détaillées de ses caractéristiques.

En conclusion, la mission Psyché est très prometteuse pour percer les mystères de 16 Psyché, l’astéroïde métallique incroyablement précieux et énigmatique. En étudiant de près cet objet céleste unique, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la formation initiale de notre système solaire et sur les origines de ces astéroïdes riches en métaux.