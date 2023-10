La NASA va lancer des fusées pour étudier les changements atmosphériques lors d'une éclipse solaire

La NASA se prépare à lancer trois fusées dans l'ombre de la Lune lors d'une prochaine éclipse solaire pour étudier les perturbations de l'atmosphère terrestre. L'éclipse, qui sera une éclipse solaire annulaire pour une trajectoire spécifique dans le sud-ouest des États-Unis et une éclipse solaire partielle pour l'ensemble des Amériques, entraînera une diminution significative de la lumière solaire.

Au plus fort de l’événement, environ 90 % du soleil sera bloqué par la lune. La NASA vise à mesurer les effets de ce phénomène sur la haute atmosphère terrestre. Pour recueillir des données sur l'atmosphère, la densité électronique et la température, l'agence spatiale lancera trois fusées-sondes depuis le champ de tir de White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique, juste à l'extérieur de la trajectoire du « cercle de feu » de l'éclipse.

Les fusées, lancées avant, pendant et après le pic de l'éclipse, s'élèveront jusqu'à environ 50 milles dans l'ionosphère, où l'air deviendra électrique. Dans cette région, des fluctuations de température et de densité se produisent avec le mouvement des ions et des électrons au lever et au coucher du soleil. Les scientifiques prévoient que pendant l’éclipse, les ondes se propageront dans l’ionosphère. Cette mission sera la première à collecter des mesures simultanées à différents endroits de cette couche spécialisée de l'atmosphère terrestre lors d'une éclipse solaire.

Dirigé par Aroh Barjatya de l'Université aéronautique Embry-Riddle, le projet est connu sous le nom de Perturbations atmosphériques autour de l'Eclipse Pat. Barjatya compare l'ionosphère à un étang avec de douces ondulations, affirmant que l'éclipse agit comme un bateau à moteur traversant soudainement l'eau. Le bateau crée un sillage qui fait monter momentanément le niveau de l’eau à mesure qu’il rentre.

Chaque fusée déploiera de petits instruments scientifiques pour mesurer les changements dans les champs électriques et magnétiques, la densité et la température. Les fusées sont considérées comme idéales pour étudier la dimension verticale à de petites échelles spatiales, car elles peuvent être lancées avec précision et explorer des altitudes inaccessibles aux satellites.

L'éclipse solaire annulaire sera visible le long d'un chemin qui s'étend à travers l'Oregon, le nord de la Californie, le Nevada, le sud-ouest de l'Idaho, l'Utah, le nord-est de l'Arizona, le sud-ouest du Colorado, le Nouveau-Mexique et le Texas. Après avoir quitté les États-Unis, le chemin traversera la péninsule mexicaine du Yucatan, ainsi que le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la Colombie et le Brésil. Alors que seuls ceux qui se trouvent sur le chemin seront témoins de « l’anneau de feu », qui est un anneau lumineux autour de la nouvelle lune, les habitants de toute l’Amérique du Nord, centrale et du Sud connaîtront une éclipse solaire partielle.

