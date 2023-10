International Observe the Moon Night 2023 : un événement céleste à surveiller

By

Ce week-end, le samedi 21 octobre, des millions de personnes dans le monde se rassembleront dehors pour admirer la beauté de notre satellite naturel, la Lune. Cet événement annuel, connu sous le nom d'International Observe the Moon Night, est activement promu par la NASA et compte plus de 3,000 XNUMX événements enregistrés rien qu'en Amérique du Nord.

La raison derrière ce timing particulier est la phase actuelle de la lune, qui est le premier quartier. Cette phase est souvent considérée comme le meilleur moment pour observer la Lune car elle est brillante mais pas trop, ce qui la rend parfaite pour les astronomes. De plus, cette phase offre une occasion unique d’assister à certaines des vues les plus époustouflantes de la Lune.

Pour ceux qui ne savent pas quoi rechercher, la NASA propose des cartes lunaires téléchargeables pour chaque hémisphère. Ces cartes mettent en évidence les principales juments lunaires, qui sont des taches sombres couvrant environ un sixième de la surface de la lune. Bien qu’on les appelle « mers », ces zones sont en réalité des plaines basaltiques formées par des coulées de lave suite à des impacts d’astéroïdes.

Même si l’œil nu peut facilement repérer les taches sombres, l’utilisation de jumelles peut améliorer l’expérience. En se concentrant sur le terminateur de la lune, la ligne séparant le côté obscur du côté clair, les observateurs peuvent assister au jeu d'ombres, révélant des cratères et des crêtes de montagnes. La partie sud de la Lune est particulièrement montagneuse, offrant un terrain fascinant à explorer.

L'International Observe the Moon Night offre également une occasion idéale de revisiter l'alunissage historique de l'humanité. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong a déclaré : « Base de tranquillité ici. L’Aigle a atterri. Le site d'atterrissage, connu sous le nom de Mer de Tranquillité (Mare Tranquillitatis), est facilement identifiable cette nuit-là. D'autres sites d'atterrissage de la mission Apollo sont également visibles, mais certains peuvent se trouver pendant la nuit lunaire lors de cet événement.

En plus d'observer la Lune lors de cette nuit spéciale, la NASA diffusera une diffusion en direct de deux heures sur NASA TV à 7 h HAE. Cette émission vise à unir les gens du monde entier pour célébrer l'observation, la science et l'exploration lunaires tout en promouvant les programmes scientifiques et d'exploration lunaires de la NASA.

Alors, si vous vous retrouvez dehors ce week-end, prenez un moment pour contempler la lune et apprécier les merveilles de notre voisin céleste. Et marquez vos calendriers pour la Nuit internationale d'observation de la lune de l'année prochaine, qui aura lieu le 14 septembre 2024.

