La NASA envisage de réduire le financement des télescopes spatiaux Hubble et Chandra

La NASA est confrontée à des réductions potentielles dans sa division d'astrophysique, ce qui pourrait avoir un impact sur deux programmes majeurs de télescopes spatiaux, selon un rapport récent. Le télescope spatial Hubble et l'observatoire à rayons X Chandra, qui ont apporté d'importantes contributions à notre compréhension de l'univers, pourraient voir leur financement diminuer.

Lors d'une présentation au comité d'astronomie et d'astrophysique de l'Académie nationale des sciences, de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis, Mark Clampin, directeur de la division d'astrophysique de la NASA, a révélé que les contraintes budgétaires pourraient nécessiter des réductions « non spécifiées » du financement de ces télescopes. Il s'agit d'un effort pour allouer des ressources à de nouveaux programmes de la NASA, car l'agence s'attend à ce que les niveaux budgétaires pour l'exercice 2024 restent les mêmes que ceux de l'année précédente.

La division d'astrophysique avait demandé près de 1.56 milliard de dollars pour le prochain exercice financier, mais Clampin a reconnu qu'il était peu probable qu'il obtienne un financement complet. En cas de coupes budgétaires substantielles, leur priorité serait de réduire le financement des missions des opérations étendues, qui incluent les télescopes Hubble et Chandra.

Hubble, en collaboration avec le télescope spatial James Webb de la NASA, est un outil crucial pour la recherche et l'exploration scientifiques. Chandra, en revanche, a été lancé en 1999 et n'a pas subi de missions de maintenance comme Hubble. Il est actuellement confronté à des défis opérationnels en raison de son âge.

Bien que Hubble fonctionne efficacement, Clampin a noté qu'il était en service depuis longtemps et qu'il représentait une part importante du budget de l'astrophysique. Chandra, en revanche, rencontre des difficultés et nécessite des efforts accrus pour maintenir ses opérations.

Le budget 2024 proposé par la Maison Blanche alloue 93.3 millions de dollars à Hubble et 68.7 millions de dollars à Chandra. Ces chiffres représentent environ 10 % du budget total demandé pour la division astrophysique de la NASA en 2024.

Il est important de noter que les décisions de financement de la NASA sont toujours en attente d'approbation et que des ajustements pourraient être apportés avant que le budget final ne soit déterminé.

Sources:

– Espace.com

– Actualités spatiales