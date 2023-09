Le voyage complexe du vaisseau spatial Juice vers Jupiter

Le vaisseau spatial Juice n'a parcouru que 5 % de son voyage vers Jupiter, bien qu'il soit cinq mois après son lancement et qu'il ait parcouru jusqu'à présent 370 millions de kilomètres. La prolongation du calendrier est due à la science complexe de la dynamique du vol et de la mécanique orbitale.

Lorsqu’un vaisseau spatial est lancé depuis la Terre, il hérite de l’énergie orbitale de la planète, ce qui le place essentiellement sur une orbite similaire autour du Soleil. Cependant, atteindre Jupiter en ligne droite n’est pas réalisable en raison de l’immense quantité de carburant nécessaire à la propulsion et à la décélération à l’arrivée.

La Terre et Jupiter se déplacent constamment l'un par rapport à l'autre, leur distance variant entre 968 millions de kilomètres et un peu moins de 600 millions de kilomètres. Ce mouvement perpétuel oblige les ingénieurs navigants à anticiper où se trouvera Jupiter à l'arrivée du vaisseau spatial, plutôt que de viser directement sa position actuelle.

Historiquement, des missions comme Voyager, Pioneer et New Horizons ont atteint Jupiter en moins de deux ans, mais il s'agissait de missions de survol utilisant l'attraction gravitationnelle de Jupiter pour des manœuvres de fronde. Cependant, pour une présence prolongée autour de Jupiter, une approche plus lente est nécessaire. La masse du vaisseau spatial joue un rôle important à cet égard, car plus de masse nécessite plus de carburant et augmente la complexité du lancement.

Le voyage de Juice implique une série de survols utilisant l'attraction gravitationnelle de la Terre, de la Lune et de Vénus pour augmenter sa vitesse et le positionner pour un grand rendez-vous avec les lunes de Jupiter en juillet 2031. La mission culminera avec l'entrée de Juice sur l'orbite de Ganymède, faisant c'est la première sonde fabriquée par l'homme à orbiter autour de la lune.

La précision de ces manœuvres est cruciale, car même de légères erreurs de calcul pourraient entraîner la perte de la sonde dans l'espace ou nécessiter beaucoup de carburant pour les corrections de trajectoire. Le but ultime de la mission Juice est d’étudier les océans potentiellement vitaux sous les surfaces glacées d’Europe, Ganymède et Callisto, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation des planètes et des lunes à travers l’univers.

Pour des mises à jour sur les progrès de la mission, vous pouvez suivre @ESAJuiceBar sur Twitter.

Sources:

Agence spatiale européenne

Crédit image : ESA