La théorie de la gravité d'Einstein : la recherche des déviations

By

La théorie de la gravité d'Einstein, connue sous le nom de relativité générale, connaît un succès incroyable depuis plus d'un siècle. Cependant, il présente des lacunes théoriques, notamment en ce qui concerne les singularités spatio-temporelles à l’intérieur des trous noirs et du Big Bang lui-même.

Contrairement aux théories décrivant les autres forces fondamentales de la physique, la relativité générale n’a été testée qu’en faible gravité. Cela signifie que des écarts par rapport à la relativité générale sont encore possibles et n’ont pas été pleinement explorés dans l’univers. Les physiciens théoriciens estiment que des écarts par rapport à la relativité générale doivent se produire.

Une solution possible aux défauts de la relativité générale consiste à intégrer la mécanique quantique, qui s’applique aux très petites échelles. La physique quantique suggère que les particules doivent être considérées comme des ondes plutôt que comme des points, et le principe d'incertitude de Heisenberg stipule que certaines paires de quantités, telles que la position et la vitesse, ne peuvent pas être connues avec une précision absolue.

Les tentatives visant à combiner la relativité générale et la physique quantique ont introduit des écarts par rapport à la théorie d'Einstein, indiquant qu'elle ne peut pas être la théorie ultime de la gravité. Arthur Eddington, qui a vérifié la relativité générale lors de l’éclipse solaire de 1919, a commencé à chercher des alternatives peu de temps après son introduction.

La cosmologie joue un rôle crucial dans l'étude des théories de la gravité. Le modèle Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) est devenu le modèle standard de la cosmologie, mais il est incomplet et insatisfaisant d’un point de vue théorique. L'énergie sombre a été introduite pour expliquer l'accélération de l'expansion cosmique et constitue une composante essentielle du modèle ΛCDM. Cependant, la nature de l’énergie noire reste un mystère et son existence manque de justification physique.

Une alternative à l’énergie noire est une constante cosmologique, mais elle nécessiterait un réglage précis pour s’adapter aux observations cosmologiques. Il est possible que les problèmes proviennent de la tentative d’intégrer les observations cosmologiques dans la relativité générale, plutôt que de l’existence d’une mystérieuse énergie noire.

La recherche d'écarts par rapport à la théorie de la gravité d'Einstein se poursuit alors que les physiciens explorent des théories alternatives et s'efforcent de comprendre la nature de l'univers.