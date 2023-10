La théorie de la gravité d'Einstein et la recherche d'alternatives

La théorie de la gravité d'Einstein, connue sous le nom de relativité générale, connaît du succès depuis plus d'un siècle. Cependant, la théorie a ses limites. Il prédit son propre échec face aux singularités de l’espace-temps comme les trous noirs et le Big Bang. Contrairement à d’autres théories physiques, la relativité générale n’a été testée qu’en faible gravité. Des écarts par rapport à la relativité générale sont possibles et devraient se produire dans l'univers.

Selon la théorie d'Einstein, l'univers est né d'un Big Bang et des singularités existent à l'intérieur de trous noirs où l'espace et le temps perdent leur sens. Cela indique que la relativité générale échoue dans ces conditions extrêmes et doit être remplacée par une théorie plus fondamentale. La mécanique quantique, appliquée à petite échelle, devrait résoudre ces singularités spatio-temporelles.

Les tentatives visant à combiner la relativité générale et la mécanique quantique ont introduit des écarts par rapport à la théorie d'Einstein. Même si la relativité générale a résisté à tous les tests jusqu’à présent, on pense que des écarts par rapport à celle-ci se cachent dans les observations cosmologiques. Le modèle Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), qui est le modèle standard actuel de la cosmologie, est incomplet et insatisfaisant d’un point de vue théorique. Les tensions d'observation liées à la mesure de la constante de Hubble et le mystère entourant l'énergie noire et la matière noire ont motivé la recherche de théories de la gravité modifiées.

L’accélération de l’univers découverte en 1998 grâce aux observations de supernovae de type Ia constitue une forte motivation en faveur de la gravité modifiée. La nature de l’énergie noire, postulée dans le modèle ΛCDM, est inconnue et manque de justification physique. Des théories alternatives à la gravité d'Einstein, telles que la gravité tensorielle scalaire, ont été proposées et peuvent expliquer les phénomènes observés tout en introduisant des écarts par rapport à la relativité générale.

La recherche d'alternatives à la théorie de la gravité d'Einstein s'est développée au fil des années, avec l'exploration de théories telles que les théories de Horndeski. Ces théories permettent des écarts par rapport à la relativité générale, notamment dans les environnements cosmologiques. La situation actuelle nécessite une exploration et des tests plus approfondis de ces théories alternatives afin de mieux comprendre la nature de la gravité et de l’univers.

Sources:

– The Conversation : « La théorie de la gravité d'Einstein est belle et tout ça – mais elle est fausse »