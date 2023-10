Une nouvelle compréhension de la façon dont le cancer se propage à la colonne vertébrale

By

Des chercheurs du Weill Cornell Medicine de New York ont ​​réalisé une avancée majeure dans la compréhension des raisons pour lesquelles certains cancers métastasent dans la colonne vertébrale. On sait depuis longtemps que le cancer du sein métastatique se propage souvent à la colonne vertébrale, entraînant de graves complications pour les patientes. Cependant, les raisons de ce phénomène n’étaient pas claires jusqu’à présent.

Dans une étude récente publiée dans la revue Nature, Matthew Greenblatt et son équipe ont découvert un nouveau type de cellules souches qui pourraient être impliquées dans la métastase des cellules cancéreuses dans la colonne vertébrale. Ces cellules souches, présentes dans les os vertébraux, sécrètent une protéine appelée MFGE8. Cette protéine agit comme un attractif pour les tumeurs, attirant les cellules cancéreuses vers le tissu rachidien.

Les chercheurs ont mené des expériences sur des souris, en transplantant des cellules souches de la colonne vertébrale dans une patte arrière et des cellules souches d'os longs dans l'autre. Ils ont observé que les cellules cancéreuses se déplaçaient vers la mini vertèbre presque deux fois plus souvent que vers le petit os long, ce qui indique la forte attraction de MFGE8.

Les métastases vertébrales peuvent causer de graves dommages à la moelle épinière, affectant la capacité du patient à marcher et à contrôler ses fonctions corporelles. En comprenant les mécanismes à l’origine de cette propagation, il pourrait être possible de développer des interventions pour prévenir ou traiter les métastases vertébrales.

Bien que le blocage de MFGE8 puisse constituer une approche thérapeutique potentielle, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour bien comprendre les implications et l’efficacité d’un tel traitement. Xiang Zhang, biologiste du cancer au Baylor College of Medicine, a décrit cette recherche comme une « avancée majeure » dans notre compréhension des métastases osseuses.

Cette percée offre de l’espoir aux patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique et d’autres cancers qui se propagent généralement à la colonne vertébrale. En perçant ce mystère de longue date, les chercheurs nous rapprochent du développement de traitements efficaces et de l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par ces métastases.

