Pourquoi certaines espèces ont-elles repéré des petits ?

Les jeunes tachetés peuvent être trouvés dans tout le règne animal, des cerfs et guépards aux oiseaux et poissons. Mais à quoi servent ces spots, et pourquoi seules certaines espèces en possèdent ? Les biologistes évolutionnistes suggèrent que ces taches servent de camouflage, aidant à protéger les bébés vulnérables des prédateurs. Ce phénomène, connu sous le nom d’évolution convergente, a conduit au développement de caractéristiques similaires chez des espèces non apparentées.

Les taches se trouvent le plus souvent chez les espèces qui habitent des habitats aux structures tridimensionnelles tels que les prairies et les forêts. Dans ces environnements, les spots imitent la lumière du soleil tachetée qui brille à travers les feuilles ou l’herbe, contribuant ainsi à se fondre dans l’arrière-plan. Cependant, dans les habitats uniformes ou sans relief comme la toundra ouverte ou la banquise, les jeunes animaux ont tendance à être d'un blanc pur pour se camoufler dans l'environnement.

Il est intéressant de noter que les endroits ne servent pas toujours à cacher les jeunes animaux. Dans certains cas, les taches aident réellement les bébés à se démarquer. Par exemple, les jeunes poissons garibaldi ont des taches bleu vif qui indiquent leur statut inférieur aux mâles très territoriaux. À mesure que ces poissons grandissent et établissent leur hiérarchie sociale, leurs taches s'estompent.

Les raisons pour lesquelles certaines espèces dépassent leurs taches ne sont pas entièrement comprises. Bien que la création de motifs soit considérée comme coûteuse en énergie, les spots nécessitent un minimum d’énergie pour se développer et s’entretenir. Il doit donc y avoir d’autres facteurs en jeu qui expliquent leur perte. Dans certains cas, les animaux développent des stratégies d’évasion alternatives à mesure qu’ils grandissent. Les cerfs, par exemple, se recroquevillent lorsqu’ils sont bébés, mais peuvent distancer la plupart des prédateurs à l’âge adulte. Les oiseaux nichant au sol passent de la ponte d’œufs tachetés à l’envol pour se protéger.

D'autres espèces peuvent perdre leurs taches en raison d'une coloration différente servant un autre objectif. Les lions, par exemple, naissent avec de nombreuses taches, mais elles disparaissent pour la plupart à l'âge adulte. Au lieu de cela, les lions mâles échangent leur place contre une crinière impressionnante, qui sert d’indicateur de santé et de forme physique. L’accent passe de la dissimulation à la reproduction, et l’énergie est allouée à la création de signaux sexuels élaborés.

On pense que la rétention de taches tout au long de leur vie chez des animaux comme les guépards est liée à la stratégie de chasse. Les guépards, chasseurs solitaires, s'appuient fortement sur le pouvoir masquant de leurs taches pour s'approcher de leurs proies, tandis que les lions chassent en groupe et n'ont pas besoin du même niveau de camouflage.

Sources:

– Kiyoko Gotanda, biologiste évolutionniste à l'Université Brock

– Sönke Johnsen, biologiste sensorielle à l'Université Duke

