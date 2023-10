Un assistant d'enseignement dans une école primaire décède d'un accident vasculaire cérébral en raison du manque de traitement le week-end

Jasbir Pahal, 44 ans, assistante pédagogique dans une école primaire, est décédée d'un accident vasculaire cérébral après avoir été informée par le personnel de l'hôpital que le traitement vital dont elle avait besoin n'était pas disponible le week-end. La famille de Pahal a été dévastée lorsqu'elle a été informée qu'elle ne pouvait recevoir de l'aspirine que comme solution temporaire en raison d'une procédure appelée thrombectomie mécanique, qui élimine les caillots sanguins, et qui n'est proposée qu'entre 8h3 et XNUMXhXNUMX, du lundi au vendredi.

On a maintenant découvert que l'hôpital où Pahal était soigné, l'hôpital Calderdale Royal à Halifax, n'avait pas pris de dispositions pour transférer les patients vers un hôpital du NHS situé à seulement 40 minutes de route, où une thrombectomie mécanique était disponible. Le mari de Pahal, Satinder Pahal, a exprimé sa frustration, déclarant qu'ils « ont payé le prix ultime pour ce service déficient » et que sa femme méritait une chance de survivre.

La thrombectomie mécanique est une procédure qui consiste à insérer un petit fil et un tube dans une artère pour éliminer un caillot sanguin. Il a été qualifié de traitement « miracle », certains patients connaissant des améliorations significatives ou sortant même de l’hôpital le même jour. Il existe cependant des variations régionales en matière d’accès à cette procédure vitale.

Le week-end du 12 et 13 novembre, Pahal a été victime d'un accident vasculaire cérébral et son mari a appelé une ambulance. Bien que le temps de réponse moyen visé soit de 18 minutes, il a fallu plus d’une heure à l’ambulance pour arriver à leur domicile à Huddersfield. Après avoir été transporté à Halifax, un scanner a révélé un caillot sanguin qui aurait pu être traité par une intervention, mais il a été déterminé que trop de temps s'était écoulé pour les médicaments anti-caillots et que la thrombectomie mécanique n'était pas disponible le week-end.

Il convient de noter que l'hôpital Salford Royal, à seulement 32 miles, propose un service de thrombectomie mécanique 24h/7 et 999j/XNUMX qui aurait pu sauver la vie de Pahal. Malheureusement, aucune disposition n’était en place pour les transferts vers cet hôpital. Malgré les efforts d'un membre de la famille qui était chirurgien du NHS pour organiser un transfert, Pahal n'est arrivé à l'infirmerie générale de Leeds que plus de sept heures après le premier appel au XNUMX.

Tragiquement, l'état de Pahal a continué de s'aggraver et elle est décédée le 30 novembre. Une enquête est prévue pour le 24 octobre. La famille estime que Pahal n'a pas reçu les soins appropriés en temps opportun et a appelé à une action urgente pour garantir l'accès à 24 heures. /7 thrombectomie mécanique à travers le Royaume-Uni.

La Stroke Association et les cliniciens ont mis en garde contre la « loterie des codes postaux » de l’accès à la thrombectomie mécanique, soulignant la nécessité d’une disponibilité constante de ce traitement qui sauve des vies. Le West Yorkshire Integrated Care Board a été critiqué pour ne pas avoir commandé un service d'AVC pour faciliter les références pour une thrombectomie mécanique en dehors de la région. La fondation Calderdale and Huddersfield NHS Foundation Trust, responsable des soins de Pahal, a déclaré qu'elle coopérait pleinement à l'enquête sur l'incident.

