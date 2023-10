Des scientifiques découvrent de nouveaux indices sur la façon dont les chats produisent leur ronronnement

By

Les chercheurs ont peut-être enfin percé le mystère derrière la façon dont les chats produisent leur ronronnement distinctif. Contrairement à la croyance de longue date selon laquelle le ronronnement résulte de la contraction et du relâchement des muscles des cordes vocales du larynx, une étude récente suggère que les chats possèdent des « coussinets » spéciaux qui contribuent à leur ronronnement à basse fréquence. Ces découvertes mettent en lumière un son séculaire qui a fasciné à la fois les amoureux des chats et les scientifiques.

Alors que de nombreux sons d'animaux sont générés par l'air passant à travers la boîte vocale ou le larynx, des théories antérieures postulaient que les chats manipulaient activement les muscles de leur larynx pour produire un ronronnement rythmé. Pour approfondir cette question, les chercheurs ont effectué des tests sur des larynx extraits de chats euthanasiés en raison d’une maladie en phase terminale.

Étonnamment, les chercheurs ont découvert que les larynx produisaient des sons semblables à des ronronnements simplement en soufflant de l'air à travers eux, sans aucune contraction ni relâchement musculaire. De plus, les cordes vocales des chats vibraient de la même manière que les cordes vocales humaines impliquées dans la création du son « frite vocale ». Les chercheurs ont suggéré que les « coussinets » de tissu attachés aux cordes vocales des chats pourraient leur permettre de produire des ronronnements graves.

Même si cette découverte n’élimine pas complètement la possibilité d’une implication musculaire dans le ronronnement, elle ouvre une nouvelle voie de recherche. Robert Eklund, linguiste à l'Université de Linköping, considère cette étude comme une étape importante dans la compréhension des mécanismes du ronronnement.

Cependant, déterminer précisément comment les chats ronronnent reste une tâche difficile. Bien que l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) puisse potentiellement fournir des informations sur le cerveau félin pendant le ronronnement, retenir un chat à l’intérieur du scanner tout en l’encourageant à ronronner soulève des préoccupations éthiques.

Néanmoins, grâce à ces découvertes récentes, les chercheurs sont sur le point de déchiffrer le code derrière l’un des sons les plus reconnaissables du règne animal. Les propriétaires de chats et les scientifiques attendent avec impatience une exploration plus approfondie du monde fascinant des félins ronronnants.

