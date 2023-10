Pourquoi les éléments de terres rares sont difficiles à extraire

By

Les éléments des terres rares, notamment le néodyme, le praséodyme, le terbium et le dysprosium, sont très recherchés par les industries technologiques et énergétiques en raison de leurs propriétés utiles. Ces éléments sont des composants essentiels des smartphones, des batteries de voitures électriques et des éoliennes. Malgré leur importance, leur approvisionnement mondial limité constitue une préoccupation pour les gouvernements et les entreprises.

Contrairement à ce que leur nom suggère, les éléments des terres rares ne sont pas réellement rares. Une étude réalisée par l'US Geological Survey a révélé que leur abondance dans la croûte terrestre est comparable à celle des métaux courants comme le cuivre et le zinc. Cependant, extraire ces éléments de leurs sources naturelles est un défi.

Contrairement à d’autres métaux concentrés dans des formations géologiques spécifiques, les éléments des terres rares sont répartis sur toute la planète. Ils ne se rassemblent pas au même endroit en raison de leur chimie unique. Cela rend l’exploitation minière de ces matériaux particulièrement inefficace.

Même lorsque des éléments de terres rares sont présents dans certaines zones, leur extraction reste un processus complexe. Les minerais contenant des éléments de terres rares sont composés de particules métalliques liées à d'autres substances non métalliques par de fortes liaisons ioniques. Rompre ces liaisons et éliminer les substances non métalliques est difficile.

Les éléments des terres rares ont trois charges positives et forment de fortes liaisons ioniques avec des contre-ions phosphate, qui ont trois charges négatives. Surmonter la forte attraction entre le métal et le contre-ion est une tâche difficile. Le processus d’extraction nécessite des réactions chimiques intenses, des niveaux de pH faibles, des conditions agressives et des températures élevées.

Les chercheurs explorent des méthodes alternatives pour extraire les éléments des terres rares, telles que leur recyclage et leur extraction des vieux appareils électroniques et des déchets industriels. De plus, des efforts sont déployés pour développer de nouveaux composés possédant des propriétés similaires à celles des éléments des terres rares. Cependant, pour l’instant, rien ne peut remplacer ces éléments précieux, car la demande continue d’augmenter.

