L'architecture modulaire permet au cerveau des mammifères de contrôler les entrées externes, selon des scientifiques

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire concernant l’organisation du cerveau des mammifères. Grâce à l’utilisation d’un système expérimental qui a fait croître des neurones sur des surfaces de verre microfabriquées, les chercheurs ont découvert que le cortex externe du cerveau a la capacité de maintenir le contrôle de ses entrées externes grâce à ses modules interconnectés mais fonctionnant indépendamment.

Le cortex, qui est la couche externe du cerveau responsable de diverses fonctions telles que la perception sensorielle et le contrôle moteur, contient un grand nombre de neurones. Ces réseaux neuronaux doivent être capables de séparer les entrées des circuits spécialisés tout en intégrant les entrées de plusieurs circuits, mais on ne sait toujours pas comment le cortex est capable de prendre en charge ces différents paradigmes de traitement.

Pour étudier cela, les chercheurs ont guidé les neurones corticaux pour former des réseaux modulaires contenant plusieurs sous-groupes. En stimulant ces neurones développés en laboratoire à l’aide de la lumière, l’équipe a observé que les réseaux modulaires bien formés répondaient largement à une stimulation lumineuse localisée. D’un autre côté, les réseaux moins modulaires répondaient de manière excessivement synchronisée à tous les stimuli.

Les chercheurs ont également découvert que l’équilibre entre l’activité localement séparée et l’activité globalement intégrée est crucial pour que le cerveau puisse accroître sa capacité de représentation de l’information avec des ressources limitées. Cette découverte contribue non seulement à notre compréhension de la structure et du fonctionnement du cerveau des mammifères, mais a également des implications pour le développement de réseaux neuronaux artificiels utilisés dans la recherche sur l'apprentissage automatique.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière la manière dont le cerveau des mammifères est capable de contrôler les entrées externes grâce à son architecture modulaire. Il fournit des informations précieuses sur le fonctionnement complexe du cerveau et sa capacité à traiter efficacement les informations.

La source:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "L'architecture modulaire facilite le contrôle de la synchronisation basé sur le bruit dans les réseaux neuronaux." Avancées scientifiques. DOI : 10.1126/sciadv.ade1755