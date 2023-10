Toutes les langues ont des mots pour « ceci » et « cela » : un phénomène universel

By

Les langues du monde entier présentent un phénomène linguistique fascinant : l’existence de mots pour « ceci » et « cela ». Une étude récente menée par une équipe internationale dirigée par l'Université d'East Anglia met en lumière ce phénomène en examinant l'usage des démonstratifs, qui sont des mots qui indiquent l'emplacement d'un objet par rapport au locuteur. Les chercheurs ont analysé les données de plus de 1,000 29 locuteurs de XNUMX langues différentes, dont l’anglais, l’espagnol, le norvégien, le japonais, le mandarin, le tzeltal et le telugu.

Contrairement aux hypothèses précédentes selon lesquelles les langues diffèrent dans les distinctions spatiales qu'elles opèrent, l'étude révèle que toutes les langues examinées affichent les mêmes différenciations spatiales en utilisant des mots comme « ceci » ou « cela » selon que l'objet est à la portée du locuteur. . Les résultats, publiés dans la revue Nature Human Behaviour, démontrent que les locuteurs de différentes langues emploient des stratégies similaires lorsqu'ils utilisent des démonstratifs pour décrire les relations de localisation.

Le professeur Kenny Coventry, chercheur principal, explique : « Nous avons constaté que dans toutes les langues que nous avons testées, il existe un mot pour les objets qui sont à la portée du locuteur, comme « ceci » en anglais, et un mot pour les objets hors de portée – « qui » '." Cette distinction commune entre les langues peut donner un aperçu des origines évolutives des démonstratifs en tant que formes linguistiques.

Les résultats de l'étude sont significatifs non seulement parce qu'ils dévoilent un modèle linguistique universel, mais aussi parce qu'ils remettent en question l'idée selon laquelle des langues différentes reflètent des façons de penser fondamentalement différentes. Au lieu de cela, ils suggèrent que les contraintes cognitives fondamentales liées à l’accessibilité jouent un rôle dans la manière dont les langues développent des systèmes de communication spatiale.

En tant qu’êtres humains, nos langues peuvent différer en termes de grammaire, de vocabulaire et de prononciation, mais les concepts fondamentaux de proximité et de distance sont partagés par diverses communautés linguistiques. Cette étude offre une perspective unique sur la diversité linguistique qui existe à l'échelle mondiale tout en soulignant l'universalité sous-jacente de certains aspects fondamentaux du langage humain.

