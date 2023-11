L'évolution des requins à sang chaud et les implications pour la conservation

Des biologistes marins ont fait une découverte inattendue lors des autopsies de requins échoués, révélant un aperçu de l'évolution du sang chaud et des menaces potentielles que le réchauffement des mers fait peser sur ces espèces. Dans une étude menée par le Trinity College de Dublin, des chercheurs ont examiné le requin tigre des sables à petites dents, une espèce qui aurait divergé du requin mégalodon éteint il y a plus de 20 millions d'années. Étonnamment, ils ont trouvé des caractéristiques anatomiques indiquant que le requin tigre à petites dents est une espèce endothermique régionale, ou à sang chaud.

Auparavant, on pensait que le sang chaud était réservé aux grands prédateurs comme le grand requin blanc et le thon géant. Cependant, cette nouvelle recherche suggère qu’il existe plus d’espèces de requins à sang chaud qu’on ne le pensait auparavant et que ces espèces ont évolué beaucoup plus tôt que prévu. L’étude a également révélé que les requins pèlerins filtreurs et lents présentent une endothermie régionale.

Les implications de ces découvertes vont au-delà de la curiosité scientifique. Le Dr Nicholas Payne, auteur principal de l'étude, souligne les implications potentielles en matière de conservation. Il explique : « Nous pensions auparavant que l'endothermie régionale était limitée aux prédateurs supérieurs, mais nous avons maintenant la preuve que les tigres de sable « vivant au fond » des eaux profondes et les requins pèlerins mangeurs de plancton ont également un corps chaud. Cela soulève de nombreuses nouvelles questions quant à l’évolution de l’endothermie régionale, mais cela pourrait également avoir d’importantes implications en matière de conservation.

Les mers connaissent actuellement un réchauffement alarmant, qui fait écho aux changements environnementaux qui ont contribué à l’extinction du requin mégalodon. La découverte du requin tigre des sables à petites dents dans les eaux irlandaises, jusqu'alors inédit dans la région, suggère un changement dans son aire de répartition, probablement dû au réchauffement des eaux. Cela est préoccupant, car le réchauffement des mers pourrait avoir un impact sur les besoins énergétiques des espèces à sang chaud.

L’étude a été menée à travers la dissection de requins tigres à petites dents échoués sur les côtes de l’Irlande et du Royaume-Uni. À mesure que de plus en plus d’espèces aux modes de vie différents possèdent des traits à sang chaud, il devient de plus en plus clair que ces adaptations ont été conservées tout au long de l’évolution.

Dans l’ensemble, cette recherche apporte un nouvel éclairage sur l’évolution des requins à sang chaud et souligne la nécessité d’efforts de conservation pour protéger ces espèces face à des environnements changeants. Les résultats soulèvent d’autres questions sur l’évolution de l’endothermie régionale et son importance écologique, soulignant l’équilibre délicat entre les adaptations naturelles et les défis posés par le changement climatique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’endothermie régionale ?

R : L'endothermie régionale fait référence à la capacité d'un organisme à maintenir une température plus élevée dans des régions spécifiques de son corps.

Q : Quelles espèces ont été étudiées dans le cadre de la recherche ?

R : L'étude s'est concentrée sur le requin tigre des sables, une espèce qui aurait divergé du requin mégalodon il y a plus de 20 millions d'années.

Q : Pourquoi la découverte des traits à sang chaud est-elle importante ?

R : La découverte remet en question les hypothèses antérieures sur le sang chaud et met en évidence la présence d’espèces à sang chaud au-delà des prédateurs supérieurs.

Q : Quelles sont les implications de la recherche sur la conservation ?

R : Les résultats suggèrent que le réchauffement des mers pourrait affecter les besoins énergétiques des espèces à sang chaud. Les efforts de conservation sont cruciaux pour protéger ces espèces dans des environnements changeants.

Q : Comment se sont déroulées les autopsies ?

R : L’équipe de recherche a examiné des requins tigres à petites dents morts qui se sont échoués sur les côtes de l’Irlande et du Royaume-Uni.

Source : [Trinity College Dublin](https://phys.org/news/2023-11-discovery-seas-demise-meg-sharks.html)