Des scientifiques découvrent des objets de la taille de Jupiter flottant librement dans la nébuleuse d'Orion

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte surprenante dans la nébuleuse d'Orion, trouvant des objets de la taille de Jupiter flottant librement dans l'espace, sans l'influence d'aucune étoile. Ces objets, appelés Jupiter Mass Binary Objects (Jumbos), ont été découverts lors d'une étude dans le proche infrarouge de l'amas de trapèze et de la nébuleuse interne d'Orion. Les résultats ont été soumis aux revues Astronomy & Astrophysics et Nature pour examen par les pairs.

La région de la nébuleuse d'Orion où ces objets ont été découverts présente un intérêt particulier car elle éclaire l'histoire de notre propre système solaire. La région contient des étoiles massives qui brûlent rapidement leur combustible nucléaire et ne vivent pas très longtemps. Les scientifiques pensent que notre système solaire pourrait être né dans un amas similaire, comme la nébuleuse d’Orion, avant de finalement se disperser.

La découverte de ces objets de la taille de Jupiter remet en question certaines hypothèses fondamentales en astrophysique. Les modèles théoriques suggèrent que les objets inférieurs à trois masses de Jupiter ne devraient pas pouvoir se former, mais le télescope James Webb a trouvé des objets aussi petits que 0.6 fois la masse de Jupiter. De plus, bon nombre de ces objets se sont révélés binaires, en orbite autour des autres.

Une explication possible de la formation de ces objets est qu'ils ont été éjectés d'un système stellaire après une interaction, similaire à ce qui s'est produit dans notre propre système solaire. Cependant, le défi pour les théoriciens est désormais d’expliquer comment ces petits objets se forment et restent en paires binaires.

Cette découverte ouvre de nouvelles questions et domaines de recherche en astrophysique, et les scientifiques sont ravis de continuer à étudier ces objets mystérieux dans la nébuleuse d'Orion.

