Ventiler les réservoirs de propulseur en microgravité : le défi de la NASA

La NASA recherche des solutions innovantes pour évacuer le contenu des réservoirs de propulseur partiellement pleins dans des conditions de microgravité, dans le but de minimiser les pertes de propulseur. À mesure que les voyages spatiaux s’aventurent sur des durées et des distances plus grandes, le besoin de faire le plein dans l’espace devient essentiel. Cela nécessite le développement de vaisseaux spatiaux dotés de réservoirs plus grands et de capacités de ravitaillement efficaces.

Le défi consiste à permettre l'ajustement de la pression dans le réservoir de réception avant, pendant et/ou après le transfert de propulseur liquide tout en minimisant les pertes de propulseur. La solution idéale permettrait d'évacuer le contenu du vide, qui est un mélange de gaz et de vapeur, du réservoir de propulseur sans perte significative de propulseur.

Bien que tous les concepts soient pris en compte, les solutions externes au réservoir de propulseur sont privilégiées. Ces solutions pourraient utiliser les réservoirs de propulseur existants, évitant ainsi les coûts associés à la conception et à la qualification de réservoirs nouveaux ou modifiés. Le défi vise à tirer parti des technologies et de l’expertise existantes pour développer une nouvelle solution de ventilation applicable aux conditions de microgravité.

La cagnotte totale de ce défi est de 80,000 11 $. Le défi a débuté le 2023 octobre 22 et se clôturera le 2024 février XNUMX. Pour plus d'informations sur le défi, veuillez visiter le site Web fourni.

En résumé, le défi de ventilation des réservoirs de la NASA recherche des propositions innovantes pour ventiler les réservoirs de propulseur en microgravité avec une perte minimale de propulseur. Le développement d’une telle solution est crucial pour les futures missions spatiales qui pourraient nécessiter un ravitaillement dans l’espace. En minimisant la perte de propulseur lors de la ventilation, il sera possible d'optimiser l'ajustement de la pression dans le réservoir de réception pendant le transfert de propulseur, favorisant ainsi une exploration spatiale plus efficace et plus rentable.

Définitions:

– Propulseur : substance utilisée pour fournir une poussée aux fusées ou à d’autres systèmes de propulsion.

– Ullage : Espace non rempli dans un conteneur, notamment dans un réservoir de carburant, au-dessus du niveau du liquide qu'il contient.

