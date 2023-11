Explorer la rareté des planètes naines blanches

By

Une étoile naine blanche, vestige d’une étoile autrefois plus grande, détient des secrets sur le sort des planètes à proximité. Les astronomes ont découvert de nombreuses étoiles naines blanches entourées de disques de débris, restes de planètes détruites au cours de l’évolution de l’étoile. Cependant, une découverte récente a stupéfié les chercheurs : une planète intacte de masse Jupiter en orbite autour d’une naine blanche. Cette découverte soulève la question : existe-t-il d’autres planètes naines blanches ? Et des planètes terrestres semblables à la Terre peuvent-elles exister autour de naines blanches ?

Les naines blanches sont les noyaux reliques d’étoiles dont la masse était autrefois similaire à celle de notre Soleil. À mesure que ces étoiles vieillissent, elles se transforment en géantes rouges, perdant ensuite leurs couches externes pour former une nébuleuse planétaire. Après ce processus, il ne reste plus qu’une étoile naine, n’émettant que de la chaleur résiduelle. Malgré leur petite taille, les naines blanches peuvent avoir des zones habitables, bien que nettement plus petites que celles entourant des étoiles comme le Soleil.

Même si la plupart des étoiles possèdent probablement des planètes, celles qui sont proches des naines blanches courent un risque élevé de destruction. La transition vers une géante rouge peut conduire à la destruction ou à la destruction de planètes par perturbation des marées. Par conséquent, de nombreuses naines blanches possèdent des disques de débris composés de restes de leurs anciennes planètes.

En 2020, les scientifiques ont fait une découverte extraordinaire : une planète intacte dans la zone habitable de la naine blanche WD1054-226. Cette découverte soulève la possibilité que d’autres planètes naines blanches soient en attente de détection. De plus, comme la première exoplanète naine blanche confirmée est une planète de la taille de Jupiter, cela suscite des spéculations sur les types dominants de planètes dans la population d’exoplanètes naines blanches.

Une nouvelle étude approfondie, dirigée par David Kipping de l’Université de Columbia, se penche sur la rareté des planètes naines blanches rocheuses. L’enquête, intitulée « La nature géante de WD 1856 b implique que les planètes rocheuses en transit sont rares autour des naines blanches », remet en question l’apparente rareté de telles planètes.

L’existence de zones habitables de naines blanches suggère le potentiel de planètes propices à la vie en leur sein. Actuellement, la seule planète intacte connue en orbite autour d’une naine blanche a une masse stupéfiante équivalente à 13.8 fois celle de Jupiter. Compte tenu de la relative rareté des planètes géantes par rapport aux planètes terrestres parmi les exoplanètes confirmées, Kipping reconnaît la surprise que pose cette découverte.

Néanmoins, la répartition des exoplanètes connues ne révèle que ce que nous avons pu détecter jusqu’à présent. Chaque méthode de détection comporte des biais de sélection inhérents, rendant la véritable population d’exoplanètes inconnue. Kipping propose que les planètes de la taille de Jupiter pourraient représenter une minorité et que le transit WD1856 b pourrait être une valeur aberrante. Il existe d’autres candidats pour les planètes naines blanches, dont beaucoup sont également de la taille de Jupiter ou plus.

Bien que des preuves suggèrent la présence de petites planètes telluriques dans les systèmes nains blancs, elles existent souvent dans des disques de débris rocheux plutôt qu'intacts. La question reste alors de savoir si des planètes semblables à la Terre prospèrent dans les zones habitables autour des naines blanches. Kipping propose donc deux possibilités pour résoudre ce dilemme.

Premièrement, il est concevable que ni les petites planètes rocheuses ni les planètes massives de type Jupiter ne dominent la population des exoplanètes naines blanches. Kipping suggère un changement dans la distribution dans un certain rayon, ce qui implique l'existence de rayons planétaires improbables qui culmineraient ensuite à nouveau.

Alternativement, la détection de WD1856 b peut être une anomalie statistique, motivée par les points de données limités actuellement disponibles. Kipping a calculé la rareté d'une planète massive comme WD1856 b étant la première identifiée à seulement 0.37 %. Bien que cet événement soit incroyablement rare, il est important de se rappeler que l’histoire de l’astronomie a été témoin d’événements improbables au fil du temps.

Pour résumer, la découverte d’une planète intacte autour d’une naine blanche remet en question les notions dominantes sur les exoplanètes naines blanches. Alors que les scientifiques continuent d’étudier ce phénomène, la recherche de planètes naines blanches supplémentaires et la présence de planètes telluriques dans leurs zones habitables restent une entreprise captivante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Y a-t-il d’autres planètes naines blanches ?

R : Bien qu'une seule planète naine blanche intacte ait été confirmée jusqu'à présent, la découverte suggère la présence de planètes naines blanches supplémentaires en attente de détection.

Q : Des planètes terrestres semblables à la Terre peuvent-elles exister autour de naines blanches ?

R : L’existence de zones habitables de naines blanches soulève la possibilité d’y trouver des planètes semblables à la Terre, bien que leur rareté reste incertaine.

Q : Pourquoi les planètes rocheuses naines blanches sont-elles rares ?

R : Les preuves limitées de l'existence de planètes naines blanches rocheuses peuvent être dues à la prévalence de planètes entièrement intactes sous forme de disques de débris, plutôt que de planètes telluriques entièrement formées.

Q : Les planètes naines blanches sont-elles principalement constituées de planètes de la taille de Jupiter ?

R : Bien que la première planète naine blanche confirmée ait une masse semblable à celle de Jupiter, il n'est pas clair si les planètes de la taille de Jupiter dominent la population d'exoplanètes naines blanches. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la véritable répartition de la taille des planètes.

Q : Quel est l’impact de la rareté de la première planète naine blanche sur notre compréhension ?

R : La rareté de cette découverte soulève des questions sur la probabilité statistique de détecter une planète aussi massive que la première. De plus, cela incite les scientifiques à reconsidérer la répartition des exoplanètes naines blanches.