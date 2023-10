Protégez vos yeux pendant l’éclipse annulaire du Cercle de feu de 2023

Les autorités avertissent les chasseurs d'éclipse de prendre des précautions et de protéger leurs yeux lors de la prochaine éclipse annulaire du Cercle de feu de 2023, le 14 octobre. L'éclipse annulaire se produit lorsque la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil, mais ne couvre pas complètement le Soleil, créant ainsi une effet anneau de feu. Ce phénomène cosmique peut être observé dans plusieurs régions de l'Oregon, notamment sur la côte de Newport, à Fort Rock et à La Pine. Cependant, il n’est pas prudent de regarder directement le soleil lors d’une éclipse annulaire sans filtres solaires spéciaux.

Les parcs d'État de l'Oregon distribuent un nombre limité de lunettes dans les parcs d'État pour observer l'éclipse en toute sécurité, bien qu'un ciel dégagé ne soit pas garanti. Pour garantir la sécurité, l'American Astronomical Society fournit une liste de détaillants certifiés vendant des lunettes à éclipse et des visionneuses solaires, tels que American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical et Rainbow Symphony. Ces lunettes sont « des milliers de fois plus foncées » que les lunettes de soleil ordinaires et devraient répondre à la certification ISO 12312-2, réduisant ainsi la lumière solaire visible et bloquant la plupart des rayons UV et IR solaires.

Il est important de noter que les filtres faits maison ou les lunettes de soleil ne doivent pas être utilisés pour observer l’éclipse, car ils n’offrent pas une protection adéquate. La NASA souligne que les rayons solaires concentrés peuvent traverser les filtres et causer de graves blessures aux yeux si vous observez le Soleil à travers un objectif d'appareil photo, un télescope, des jumelles ou tout autre appareil optique tout en portant des lunettes à éclipse ou en utilisant une visionneuse solaire portative.

Même si certains habitants de l'Oregon, comme ceux de Portland, ne sont peut-être pas sur la voie de l'annularité, ils ont toujours la possibilité d'observer l'éclipse partielle. L'éclipse débutera à 8h06, atteindra son apogée à 9h19 et se terminera à 10h39 le matin du 14 octobre.

Sources:

– Parcs d’État de l’Oregon

– Société astronomique américaine

- la NASA