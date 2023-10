Nouvelles connaissances sur les origines des structures cellulaires complexes

By

Il y a des milliards d’années, la fusion de deux petites cellules a eu un impact profond sur le cours de l’évolution. Cet événement remarquable a donné naissance à la mitochondrie, souvent appelée la centrale électrique de la cellule, qui a fourni un avantage énergétique significatif et a ouvert la voie au développement de formes de vie complexes et multicellulaires. Mais les origines d’autres structures critiques au sein des cellules eucaryotes, telles que le noyau et les membranes internes, restent un mystère.

Les progrès récents des outils et des techniques ont permis aux biologistes cellulaires d’explorer les débuts de ces architectures cellulaires complexes et de faire la lumière sur leurs origines potentielles. Une hypothèse dominante est le modèle des « mitochondries précoces », proposé par le biologiste évolutionniste Bill Martin et ses collègues. Contrairement aux notions précédentes, ce modèle suggère que le système endomembranaire, qui englobe diverses structures membranaires au sein de cellules complexes, a évolué peu de temps après qu'une alphaprotéobactérie (l'ancêtre des mitochondries) ait élu domicile à l'intérieur d'une cellule hôte relativement simple de la classe des archées.

Selon cette hypothèse, les structures membranaires pourraient provenir de vésicules libérées par l’ancêtre mitochondrial, de la même manière que les bactéries libres libèrent des vésicules à diverses fins. Au fil du temps, ces vésicules se sont spécialisées et ont fusionné avec la membrane de la cellule hôte, contribuant ainsi aux caractéristiques eucaryotes observées dans les cellules d'aujourd'hui.

Non seulement les vésicules auraient servi à protéger la cellule contre les espèces réactives nocives de l'oxygène générées par l'endosymbionte, mais elles auraient également pu contribuer à résoudre le problème des introns, des fragments d'ADN étrangers provenant de l'alphaprotéobactérie perturbant des gènes importants dans le génome de la cellule hôte. Les barrières membranaires fournies par les vésicules et le noyau ont permis un épissage et une traduction appropriés de l'ARNm, empêchant ainsi la production de protéines absurdes.

En reconsidérant et en réévaluant des hypothèses de longue date, les scientifiques découvrent de nouvelles informations sur les origines des structures cellulaires complexes. Bien que les détails exacts de l’évolution de ces structures soient encore incertains, les recherches en cours dans ce domaine continuent de dévoiler l’histoire fascinante de l’évolution cellulaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu’est-ce que la mitochondrie ?

La mitochondrie est un organite cellulaire entouré d'une membrane qui joue un rôle essentiel dans la génération d'énergie pour la cellule. Souvent appelé la centrale électrique de la cellule, il est responsable de la production d’adénosine triphosphate (ATP), la molécule qui alimente divers processus cellulaires.

2. Que sont les cellules eucaryotes ?

Les cellules eucaryotes sont un type de cellules qui composent des organismes allant des protistes unicellulaires aux organismes multicellulaires complexes comme les plantes et les animaux. Ils se caractérisent par un noyau et d’autres organites liés à la membrane.

3. Qu'est-ce que le système endomembranaire ?

Le système endomembranaire est un réseau d'organites liés à la membrane au sein des cellules eucaryotes qui travaillent ensemble pour synthétiser, transporter et décomposer des molécules. Il comprend des structures telles que le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les peroxysomes et les vacuoles, qui sont essentielles à divers processus cellulaires.

Sources:

– Biologie moléculaire de la cellule. Alberts B, Johnson A et al. 4ème édition. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/