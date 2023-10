Le débat sur la théorie de l’information intégrée : est-ce de la pseudoscience ?

Une lettre ouverte publiée par un groupe de 124 scientifiques et philosophes de la conscience a suscité une controverse dans ce domaine. La lettre attaque la théorie de l’information intégrée (IIT), une théorie majeure de la conscience, en la qualifiant de « pseudoscience ». Le débat autour de l'IIT a émergé après que les résultats d'un concours expérimental entre l'IIT et la théorie rivale de la théorie de l'espace de travail global n'ont pas été concluants. La médiatisation de ces résultats a motivé la publication de la lettre ouverte.

L'IIT, proposé par le neuroscientifique italien Giulio Tononi, suggère que la conscience est déterminée par le niveau « d'information intégrée » au sein d'un système. Les critiques soutiennent que la théorie a reçu plus d’attention qu’elle ne le mérite et s’inquiètent de ses implications potentielles, telles que son impact sur la pratique clinique et les questions éthiques entourant l’IA, la recherche sur les cellules souches, les tests sur les animaux et l’avortement.

Cependant, les partisans de l’IIT affirment qu’il s’agit bien d’une théorie de pointe sur la conscience, étayée par la recherche scientifique et reconnue au sein de la communauté scientifique. Une enquête menée auprès des scientifiques de la conscience a révélé que près de 50 % d’entre eux considéraient l’IIT comme une théorie prometteuse. En outre, l'IIT a été présenté dans des débats principaux et des revues scientifiques.

L’accusation de « pseudoscience » contre l’IIT repose sur l’argument selon lequel la théorie n’est pas testable empiriquement et n’a pas été testée de manière significative lors du face-à-face. S’il est vrai qu’il est difficile de tester les principes fondamentaux de toute théorie de la conscience, la capacité de cette théorie à générer des prédictions testables la qualifie d’approche scientifique. L’accusation de pseudoscience est considérée par beaucoup comme une tentative de discréditer et de faire taire l’IIT, sapant à la fois la théorie et le processus scientifique lui-même.

Dans l’ensemble, le débat sur la théorie de l’information intégrée met en évidence les complexités et les défis de l’étude de la conscience. Bien que la lettre ouverte et les voix critiques existent, l'IIT bénéficie d'un soutien important au sein de la communauté scientifique, et sa validité en tant que théorie scientifique reste un point de discorde.

