Les Jupiters chauds ont des compagnons géants : preuves d'une migration coplanaire à haute excentricité

Résumé:

Une nouvelle étude suggère que la plupart des Hot Jupiters (HJ), des exoplanètes de taille similaire à Jupiter mais orbitant beaucoup plus près de leurs étoiles hôtes, ont des compagnons extérieurs trois fois plus massifs que les HJ eux-mêmes. Ces compagnons extérieurs ont également des orbites plus excentriques que les planètes géantes sans HJ. Cela indique que la plupart des HJ se forment loin de leurs étoiles hôtes et sont rapprochées par les interactions avec des compagnons géants externes coplanaires.

On pense que les planètes géantes se forment dans des disques protoplanétaires, constitués de gaz et de poussière entourant les jeunes étoiles. Ces disques se refroidissent en cristaux de glace, qui s'agglutinent ensuite pour former des noyaux plus gros. Il était surprenant de trouver des HJ avec des masses similaires à Jupiter en orbite si près de leurs étoiles. Les hypothèses suggérant que les HJ se sont formées sur leurs orbites actuelles ou ont été rapprochées par le gaz présent dans le disque protoplanétaire sont désormais considérées comme peu probables. On pense plutôt que ces planètes se sont formées très loin et ont migré vers l’intérieur.

Ces systèmes planétaires peuvent également avoir d’autres compagnons, comme des naines brunes ou des étoiles binaires. Les interactions gravitationnelles entre l'étoile hôte, la planète et le compagnon extérieur peuvent provoquer des changements dans l'orbite de la planète. L'orbite de l'étoile et de son compagnon peut échanger un moment cinétique avec l'orbite de l'étoile et de la planète, conduisant à une migration.

Les relevés de vitesse radiale, utilisés depuis longtemps pour détecter les exoplanètes, ont été utilisés dans cette étude. Les auteurs ont analysé les données du California Legacy Survey et ont séparé la population des planètes géantes en systèmes avec et sans HJ. Ils ont découvert que les systèmes planétaires dotés de HJ ont tendance à avoir des compagnons extérieurs, qui sont généralement au moins trois fois plus massifs que les HJ. Ces compagnons extérieurs ont également des orbites plus excentriques, ce qui indique qu'ils ont échangé un moment cinétique avec le HJ et ont rendu son orbite plus elliptique.

Cette étude fournit des preuves solides à l’appui de l’hypothèse selon laquelle les interactions entre planètes sont responsables de l’existence des Jupiters chauds. L’analyse était basée sur un large échantillon de données collectées sur près de trois décennies.

Sources:

– Jon Zink, Andrew Howard. "Les Jupiters chauds ont des compagnons géants : preuves d'une migration coplanaire à haute excentricité" (accepté dans Astrophysical Journal Letters)

– Prépublication sur arXiv