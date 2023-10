Éclipse solaire du Cercle de feu : où observer et conditions météorologiques potentielles

Un événement astronomique rare et passionnant, connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire « en anneau de feu », devrait se produire le samedi 10 juin. Cette éclipse sera visible depuis un couloir étroit s’étendant de l’Oregon au Texas, où la lune bloquera 90 % du soleil, créant un superbe effet de « cercle de feu ».

Contrairement à une éclipse solaire totale, où la lune recouvre complètement le soleil, une éclipse solaire annulaire laisse passer un peu de lumière, encerclant la lune. Cela crée un spectacle visuel captivant qui attire des gens du monde entier.

Les conditions météorologiques joueront un rôle crucial dans la détermination de la visibilité de l'éclipse. Les meilleures conditions d’observation sont attendues au Texas, où l’ensoleillement sera généralisé. Des villes comme San Antonio pourront assister à l'annularité à son apogée, à partir de 11 h 52 HAC. Cependant, quelques nuages ​​peuvent être présents dans la partie sud de l'État, mais ils n'obstrueront pas complètement la vue.

En revanche, l’Oregon ne devrait pas bénéficier de conditions météorologiques aussi favorables. Des nuages ​​abondants et un peu de pluie pourraient potentiellement éclipser l’éclipse. Une tempête au large des côtes du nord-ouest du Pacifique pourrait perturber le spectacle, avec des nuages ​​​​se propageant plus à l'intérieur des terres.

D'autres États, comme le Nevada, l'Utah et le Nouveau-Mexique, pourraient également connaître une couverture nuageuse, ce qui pourrait avoir un impact sur la visibilité. Cependant, il est possible que certaines zones de ces États aient un ciel dégagé pendant l'éclipse.

Pour le reste du centre et de l’est des États-Unis, une éclipse partielle sera visible, bloquant entre 20 et 80 % du soleil. Malheureusement, les systèmes de tempêtes entraîneront une couverture nuageuse généralisée dans le Midwest et dans certaines parties de l'Est, obstruant potentiellement la vue.

Si vous ne pouvez pas assister à l’éclipse solaire annulaire du 10 juin, ne vous inquiétez pas. Une autre opportunité nous attend le 8 avril 2024, avec la prochaine éclipse totale de Soleil. En planifiant à l'avance, vous pouvez vous assurer que vous êtes dans le meilleur emplacement d'observation de cet événement céleste fascinant.

