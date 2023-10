L'existence de mondes aquatiques dans les systèmes exoplanétaires

Cet article traite de la présence de mondes aquatiques dans les systèmes exoplanétaires, en se concentrant sur les relations masse-rayon et les compositions globales de ces planètes. Selon les modèles de formation des planètes, les exoplanètes qui migrent au-delà de la limite neigeuse du disque protoplanétaire sont susceptibles d’avoir un noyau riche en glace d’eau. Ces mondes aquatiques peuvent représenter environ 50 % de la masse de la planète.

La vallée du rayon observée des planètes Kepler, qui s'explique bien par la dichotomie atmosphérique des planètes rocheuses, suggère l'existence de mondes aquatiques basés sur des mesures précises de la masse et du rayon des planètes en transit. Cependant, déterminer la composition du noyau de ces planètes est difficile en raison de la similitude de densité entre les planètes riches en glace d’eau et les planètes rocheuses à atmosphère mince.

Pour étudier la présence de mondes aquatiques, les auteurs combinent différents modèles de formation avec des modèles d'échappement atmosphérique pour simuler des systèmes planétaires cohérents avec le rayon de vallée observé. En comparant ces planètes simulées avec les planètes observées en termes de masse, de rayon et de période orbitale, ils peuvent évaluer la probabilité de présence de mondes aquatiques dans l'échantillon actuel.

Les modèles de migration suggèrent qu'un pourcentage important de planètes nues, sans atmosphères primordiales H/He, peuvent être riches en glace d'eau autour des étoiles hôtes de type G et M. Ceci est cohérent avec les distributions masse-rayon des planètes observées. Cependant, la plupart des mondes aquatiques devraient avoir des périodes orbitales plus longues (> 10 jours). Par conséquent, l’identification de ces mondes aquatiques grâce à des méthodes telles que la spectroscopie de vitesse radiale et de transmission serait plus efficace pour cibler des planètes avec des périodes orbitales plus longues.

En conclusion, cette recherche suggère que les mondes aquatiques sont probablement présents dans les systèmes exoplanétaires et peuvent être identifiés sur la base de leurs relations masse-rayon et de leurs périodes orbitales. D’autres études utilisant des données d’observation et des techniques spectroscopiques avancées peuvent fournir davantage d’informations sur l’existence et les caractéristiques de ces mondes aquatiques.

Source : L'article « L'existence des mondes aquatiques dans les systèmes exoplanétaires » par Aritra Chakrabarty et Gijs D. Mulders.