Observez la nuit de la lune : une célébration céleste à l'observatoire et musée municipal de Ballarat

Dans la soirée du samedi 21 octobre, des gens du monde entier se rassembleront en plein air pour participer à une initiative mondiale connue sous le nom d'Observe the Moon Night. L'observatoire et musée municipal de Ballarat est ravi de participer aux festivités et d'offrir une vue spectaculaire sur la lune aux habitants de la ville.

De 7h30 à 9h30, l'observatoire accueille les visiteurs pour une visite de l'installation, une présentation informative par un astronome et la possibilité d'observer la lune à travers un puissant télescope. Selon Judith Bailey, responsable de l'observatoire, cet événement est conçu pour favoriser une appréciation et une compréhension plus approfondie de la Lune, des sciences spatiales et de l'exploration.

Le moment choisi pour cet événement est particulièrement propice, car la lune sera un superbe croissant croissant âgé de seulement sept jours. Cette phase de la Lune offre d'excellentes opportunités d'observation le long du terminateur, la ligne entre la nuit et le jour sur la surface lunaire. Grâce au télescope, les visiteurs peuvent découvrir par eux-mêmes la beauté et les subtilités de la lune, une rencontre qui ne peut être reproduite par la simple visualisation de photos en ligne.

L’impact de voir la lune à travers un télescope est profond, en particulier pour les jeunes enfants. Bailey souligne les réactions remarquables des téléspectateurs et souligne l'importance de fournir ce service communautaire pour inspirer les générations futures dans le domaine scientifique. L'observatoire participe activement à des événements internationaux et australiens pour promouvoir l'éducation STEM, renforçant ainsi son engagement envers la communauté.

En plus de la Lune, les participants peuvent également s'attendre à apercevoir Saturne et d'autres objets célestes grâce au télescope de l'observatoire. En cas de mauvais temps, une visite virtuelle du ciel nocturne sera proposée comme alternative.

International Observe the Moon Night est parrainé par la mission Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et la division d'exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA. Leur soutien permet aux passionnés et aux curieux de participer à cette célébration céleste unique.

Pour garantir une place, les réservations sont essentielles et peuvent être effectuées sur trybooking.com/CJFSP. Les billets coûtent 35 $ pour les adultes, 25 $ pour les titulaires d'une carte de concession et les étudiants de plus de 18 ans, 15 $ pour les enfants âgés de cinq à 17 ans et gratuits pour les enfants de quatre ans et moins.

Rejoignez l'observatoire et musée municipal de Ballarat pour une soirée enchanteresse sous les étoiles, où la lune occupe le devant de la scène et les merveilles de notre univers prennent vie.

Définitions:

– Observe the Moon Night : une initiative mondiale qui encourage les gens à se rassembler à l’extérieur et à observer la lune, favorisant ainsi l’appréciation de la science et de l’exploration spatiales.

– Croissant croissant : phase de la lune où elle devient plus grande et plus éclairée.