Observez la nuit de la Lune : une nuit d'exploration lunaire

Le soir du 21 octobre, des gens du monde entier se rassembleront dehors pour participer à une initiative mondiale appelée Observe the Moon Night. Dans la ville de Ballarat, l'observatoire et musée municipal de Ballarat se joint aux célébrations en offrant une occasion unique d'observer la lune de près.

De 7h30 à 9h30, les visiteurs de l'observatoire auront droit à une visite du site, une présentation par un astronome et la possibilité d'observer la lune à travers un télescope. L'événement vise à favoriser une appréciation et une meilleure compréhension de la Lune, des sciences spatiales et de l'exploration.

Selon Judith Bailey, responsable de l'observatoire, cette soirée promet d'être une expérience visuelle exceptionnelle. La lune sera un superbe croissant croissant, âgé de seulement sept jours, créant de grandes opportunités d’observation le long du terminateur, la frontière entre la nuit et le jour. Bailey souligne que voir la lune à travers un télescope est une expérience complètement différente de celle de regarder des photos en ligne.

L'événement à l'observatoire et musée municipal de Ballarat n'est pas réservé aux adultes ; c'est aussi une occasion importante pour les enfants de voir la lune de près. Bailey explique que les réactions des téléspectateurs sont remarquables et que ces événements jouent un rôle crucial en inspirant les jeunes enfants à s'intéresser à la science.

En plus d'observer la Lune, les participants peuvent également s'attendre à voir Saturne et d'autres objets célestes à travers le télescope. Cependant, si le temps est nuageux, une visite virtuelle du ciel nocturne sera proposée à la place.

Observe the Moon Night est sponsorisé par la mission Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA et la division d'exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA, soulignant l'importance de cet événement mondial.

Si vous souhaitez y assister, les réservations sont essentielles et peuvent être effectuées via trybooking.com/CJFSP. Les prix des billets sont les suivants : 35 $ pour les adultes, 25 $ pour les titulaires d'une carte de concession et les étudiants de plus de 18 ans, 15 $ pour les enfants âgés de cinq à 17 ans et gratuit pour les enfants de quatre ans et moins.

Sources:

– Observatoire et musée municipal de Ballarat