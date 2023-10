La découverte d'un système binaire unique offre un aperçu des Jupiters chauds et de l'évolution des étoiles

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire d'un système binaire situé à 1,400 XNUMX années-lumière, constitué d'un objet chaud semblable à Jupiter en orbite autour d'une naine blanche. Cette découverte offre des opportunités sans précédent pour étudier les Jupiters chauds et l’évolution des étoiles dans les systèmes binaires.

Les Jupiters chauds sont un type d'exoplanète qui orbite très près de leurs étoiles et dont la température de surface est extrêmement élevée. Ils sont difficiles à étudier en raison de l’éblouissement de leurs étoiles proches. Cependant, ce système binaire récemment découvert, composé d’une naine blanche et d’une naine brune, offre une opportunité unique d’observer et d’étudier les conditions extrêmes des Jupiters chauds.

La naine blanche de ce système est le vestige d’une étoile semblable au Soleil qui a épuisé son combustible nucléaire. La naine brune, quant à elle, est un objet massif dont la masse se situe entre celle d’une géante gazeuse et celle d’une petite étoile. Les naines brunes sont parfois qualifiées d’étoiles ratées car elles n’ont pas la masse nécessaire pour soutenir les réactions de fusion de l’hydrogène.

L’un des aspects intéressants de ce système binaire est que la naine brune a une orientation « semblable à celle de la Lune », où un côté de la planète fait toujours face à l’étoile en raison du verrouillage des marées. Cela entraîne des différences de température extrêmes entre l’hémisphère diurne, qui est bombardé par le rayonnement stellaire direct, et l’hémisphère nocturne, qui reçoit moins de rayonnement.

En analysant la luminosité de la lumière émise par le système, les scientifiques ont déterminé que la température diurne de la naine brune varie de 7,250 9,800 à XNUMX XNUMX Kelvin, ce qui est aussi chaud qu'une étoile de type A. Cette découverte fournit des informations précieuses sur les effets du rayonnement ultraviolet intense sur l’atmosphère planétaire.

Cette recherche fait non seulement progresser notre compréhension des Jupiters chauds, mais met également en lumière l’évolution des étoiles dans les systèmes binaires. Le système binaire offre un laboratoire pour des études futures, permettant aux scientifiques d'explorer les conditions extrêmes et la dynamique de ces objets célestes.

